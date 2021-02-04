【疏於防疫】蒼井空一個荒謬原因拒幫孖仔戴口罩　前AV天后被斥枉為人母︰腦有問題

▲ 前AV天后蒼井空近日被網民發現，出街沒有為孖仔戴口罩，蒼井空反指3歲以下不戴口罩無問題。（微博圖片）

37歲前日本AV女優蒼井空自2018年與DJ NON婚後造人成功，翌年4月誕下一對孖仔，專心相夫教子洗底。不過，在疫情肆虐之下，蒼井空被發現最近上載的母子外出合照中，1歲9個月大的孖仔沒有戴口罩，但蒼井空回應網民時直認沒有需要，遭網民群斥枉為人母。

蒼井空於2日在微博上載了她與孖仔外出的逛街相片，其中一張相見到她低頭，看不到她有否戴口罩，但一對孖仔卻沒有戴上口罩。

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網民留言提醒小朋友應戴好口罩，「日本疫情也好嚴重，出門注意好防護」、「人多的時候記得戴口罩注意安全」。沒料到，蒼井空回覆網民時直認兒子沒需要戴口罩。

我戴口罩哦。3歲以下的寶寶們不要戴，不可以使用啊！

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帖文引來很多網民不滿，紛紛勸喻她要為孖仔戴兒童口罩，「需要帶口罩的，不管是成人還是兒童」、「不能掉以輕心！小孩子更需要保護好」，有網民甚至斥責她枉為人母，「這原因真是第一次聽」、「你這是腦子有問題嗎」？

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努力做賢妻良母的蒼井空，現經常分享母子生活照，近一年疫情期間的外出照片中，兒子都沒有戴過口罩，包括去超市、去迪士尼這些人多地方，將兒子的健康曝露於危險之中。

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醫生講解揀兒童口罩4大注意事

本港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾接受TOPick訪問，講解揀選兒童口罩的4大注意事項。首先選購的口罩尺寸需合適貼面，能完全掩蓋口鼻，不能遮擋眼睛。一般幼童口罩約12.5cm x 7.5cm，中童口罩約14.5cm x 9cm。

他提到日本出售的兒童口罩比較貼面，亦有較小的尺寸適合1至2歲嬰幼兒使用。有指1歲以下嬰幼兒不適合戴口罩，以免引致窒息，何醫生稱只要不時查看小朋友戴口罩的情況，大致沒有問題。

其次，口罩的過濾率則要有PFE，才能阻隔流感、沙士等病毒；而只有BFE的口罩僅可阻擋花粉、飛沬。第三，家長為小朋友戴口罩前，要先清潔消毒雙手。最後，如果小朋友不願意戴口罩，就寧願不外出，先在家為小朋友作戴口罩訓練，熟習戴口罩。

即睇何學工醫生親自講解︰

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責任編輯︰林綺玲