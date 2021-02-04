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【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招　正接受隔離本週末回歸崗位工作

娛樂 12:26 2021/02/04

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去年閃婚、現年34歲的日劇女王石原里美（或稱石原聰美），在昨日（2月3日）被日媒踢爆她在1月確診患新冠肺炎，可是事務所卻疑隱瞞此事。

日本女星石原里美所屬事務所終於在今日（2月4日）向日本傳媒證實石原里美於1月中旬接受PCR檢查時呈陽性反應。事務所指，石原里美沒有任何症狀，現正在家接受隔離療養，暫定於今個週末回歸崗位繼續工作。

據報稱，石原里美接拍了新劇，而電視台為安全在開鏡前為台前幕後進行新冠肺炎的檢驗，由此發現石原里美的新冠肺炎測試結果呈陽性。

撰文 : TOPick柴犬出動

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