【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招 正接受隔離本週末回歸崗位工作 娛樂 12:26 2021/02/04 分享： 熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 去年閃婚、現年34歲的日劇女王石原里美（或稱石原聰美），在昨日（2月3日）被日媒踢爆她在1月確診患新冠肺炎，可是事務所卻疑隱瞞此事。 日本女星石原里美所屬事務所終於在今日（2月4日）向日本傳媒證實石原里美於1月中旬接受PCR檢查時呈陽性反應。事務所指，石原里美沒有任何症狀，現正在家接受隔離療養，暫定於今個週末回歸崗位繼續工作。 據報稱，石原里美接拍了新劇，而電視台為安全在開鏡前為台前幕後進行新冠肺炎的檢驗，由此發現石原里美的新冠肺炎測試結果呈陽性。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款 大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐 12:30 2020/12/10 【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款 大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐 【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照 開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】 11:28 2020/11/28 【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照 開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】 【明星加持】木村拓哉《律政英雄》羽絨重推別注版 全家總動員力谷炒至40萬日元 13:24 2020/12/21 【明星加持】木村拓哉《律政英雄》羽絨重推別注版 全家總動員力谷炒至40萬日元 石原里美 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 病毒檢測 疫情 電視劇 日本