【香港電台】指電台極有需要改善　林鄭月娥：撥亂反正非一朝一夕可完成

▲ 林鄭月娥認為香港電台極需要改善（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（4日）在立法會出席行政長官答問會，接受議員質詢。有議員關注港台近年接獲的投訴及報導偏頗的問題，林鄭月娥指其立場認為香港電台極需要改善，又就回應港台近日有關國家主席習近平的報道，強調《港台約章》列明總編輯的工作及角色，惟她未有點名廣播處長梁家榮，僅指等待總編輯回應。

民建聯何俊賢問及有關港台報道接獲多宗投訴，包括收到節目《頭條新聞》暗指警察是垃圾的投訴成立、佐敦封區罐頭沒有拉環的報道失誤等。

林鄭月娥回應指，在她的立場而言，香港電台極有需要改善，亦提及港台最近兩年內被通訊局裁定7宗投訴成立，認為任何政府部門出現此情況均難以接受。她認為需要撥亂反正非一朝一夕可完成，需有堅定決心進行。

林鄭月娥續指，有關港台改善過程已啟動，政府在去年7月已成立小組，由特首辦前常任秘書長丁葉燕薇領導，負責檢討港台管治及管理，至今已半年，認為已差不多「夠鐘」，故檢討報告發表後，政府將詳細說明如何跟進及作出改善

民建聯何俊賢及後追問近日港台有關報道國家主席習近平的新聞標題出現錯誤，縱使事後作出更改。林鄭月娥回應指，每一件所謂小事需要調查，調查後也需要結論，她指知悉商務及經濟發展局長邱騰華正進行調查；又強調《港台約章》列明「總編輯」的工作及角色，目前正等待「總編輯」就報道有一個立場。

邱騰華在行政長官答問會後表示，港台作為新聞機構，報道應公正持平；而作為公共廣播機構，在《港台約章》列明須秉持最高的專業新聞標準，亦受到通訊局監察。他續指，就報道引起公眾關注及投訴，港台需要作出調查，如可證明有秉持上述兩大原則，港台便可理正氣壯向外界解釋事件，無愧無懼；若證實有出現不足的地方，港台應就此作出回應、改正及道歉。

香港電台發言人表示，港台必須恪守《約章》，一向尊重社會各界對港台的看法，對於個別受關注的個案或失誤，港台會按照新聞準則及既有程序和機制處理。

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記者：曾卓鋒