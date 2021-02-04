【食用安全】big big shop購740元一盒澳洲車厘子　女事主：三日後驚見極速變爛

車厘子近年成為熱賣年貨，但內地近日卻在進口車厘子上驗出新冠病毒，本港一名女子近日在網上論壇分享，稱在big big shop購買兩盒澳洲車厘子，而每盒740元，但3日後驚見車厘子極速變爛，她坦言中伏，以後都不幫襯big big shop。TOPick已就事件向big big shop查詢，正等待回覆。

該名女事主日前在「親子王國」論壇圖文並茂發帖稱，因疫情關係不敢去果欄買水果， 第一次幫襯big big shop，買了兩盒澳洲塔斯曼尼亞車厘子，但車厘子竟然不新鮮，

1月28號收貨開咗一盒已經淋淋地唔夠爽脆，1月31號開第二盒，竟然成盒都開始腐爛，740元一盒咁嘅質素，我以後都唔會幫襯！

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帖文一出引起網民熱議，不少網民斥離譜，應要求退貨，「要求退貨啦...差成咁」；有網民稱，「哇，740蚊咁樣真係好嬲喎！可能送貨焗耐左所以易爛。」樓主回應稱，「我由收貨到今日都係四日，我諗佢唔係送貨焗爛，係本身批貨已經係熟到爛。」，並稱一向去果欄親自選水果，因疫情才不敢去，「諗住佢話係代理直送應該信得過，點知就中伏。」

據内地媒體近日報道，目前正在運載或已運抵上海、香港港口但尚未銷售的南美櫻桃，尚有約5,000櫃，共計10萬噸。有網民1月27日就在Facebook專頁「食在元朗」發帖分享，指元朗一間超市門外晚上突然大排長龍，至少有20、30人排隊，其後才知是一批新到貨車厘子劈價平賣，一磅僅售20元。價格雖然便宜，但仍有網民憂心車厘子會有新冠病毒。

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責任編輯：羅嘉欣



