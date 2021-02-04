【小儀與13型男】跟吳肇軒大玩《人鬼情未了》　小儀坦言改觀現心心眼

▲ 小儀坦言對吳肇軒改觀。（香港開電視提供）

阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，每集安排不同類型的型男跟小儀約會，周六（6日）邀請「大細路型」吳肇軒擔任小儀約會對象，二人除模仿《人鬼情未了》製陶瓷外，又到樂園大玩遊戲。

小儀初視吳肇軒為小朋友，相處一整天後對吳肇軒「改觀」，她直言現時會對對方現「心心眼」。

吳肇軒雖然在節目中盡顯「大細路」愛玩個性，但跟小儀談及事業、愛情觀時，卻表現成熟，令小儀為他刮目相看。小儀稱：「跟吳肇軒相處一日，他有『大細路』特質，但亦有成熟男潛質，某程度上某些時候好照顧身邊人。」

▲ 二人玩陶瓷。（香港開電視提供）

小儀坦言跟吳肇軒並不熟悉，但經歷一整天的相處，跟對方多了少少感覺，小儀說：「最初我沒心心眼感覺，對我嚟講你（吳肇軒）是一個小朋友仔，但現在我有少少『發姣』感覺，但未至於要『食』到，不過若然有你這種人在身邊坐低飲咖啡，其實很快樂。」

問到吳肇軒會否覺得自己是「大細路」？他說：「自己鍾意有童真感覺！怎叫大人，成熟處理問題？有經驗？收入穩定？有固定嗜好？如果這樣，我寧願Keep住做『大細路』。」

▲ 大談戀愛經。

節目中吳肇軒與小儀在遊樂園遊玩，展現「大細路」魅力之餘亦有照顧別人一面，問到吳肇軒認為自己是怎樣的男朋友，他表示：「我是一個你同我拍拖，會越來越鍾意我的男朋友。」

此外，提到戀愛經歷，吳肇軒表示曾拍拖多過5次，吳肇軒又表示現階段已準備以結婚為前提的交往，一直尋找無條件的愛，他說：「我擇偶條件要否靚女？曾經係，我鍾意比較白、甜美，好鍾意笑的女仔。」