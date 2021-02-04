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【新冠肺炎】多數新冠患者康復後有6個月抗體　軍人打完第二劑莫德納疫苗急吞止痛藥

健康 13:05 2021/02/04

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多數新冠患者康復後有6個月抗體，另外有軍人打完第二劑莫德納疫苗後要吃止痛藥。

全球新冠肺炎疫情持續，多國也陸續為民眾打疫苗。英國本周三（3日）發布的一項大型研究指出，絕大多數新冠肺炎患者在感染病毒後，抗體至少持續6個月。另外，一名駐韓美軍人員在打第二劑莫德納（Moderna）疫苗後，痛至要服用止痛藥。

據路透社及BBC報道，英國是項研究追蹤了近1700人，其中有88%患者在感染後6個月，血液中仍有新冠病毒的抗體。另外，有99%患者的抗體則持續了3個月。進行是次研究的英國生物樣本庫 （UK Biobank）教授兼首席科學家Naomi Allen表示，儘管未能確定這與免疫力有何關係，但結果顯示，人們在受感染後，或至少6個月內也免再受感染。

上個月，一項針對英國醫護人員的研究發現，新冠肺炎患者的抗體或至少持續5個月，但有抗體的人可能仍會傳播病毒。

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軍人打完第二劑疫苗　痛得要吃止痛藥

綜合南韓媒體報道，慶尚北道一名50多歲男子為駐韓美軍部隊人員，率先於1月4日接種第一劑莫德納疫苗，其後於本月周二（2日）接種第二劑。完成第一劑，他覺得自己感冒了，身體感到疼痛。

首劑接種3小時後，他因頭痛而服藥，並出現肌肉痠痛及輕微發冷症狀。惟打第二劑後，他感到異常疼痛，表示「與第一劑相比，痛楚大3倍。打針翌日，也不得不服用止痛藥」，其同事亦感到疼痛難當。

該男子表示，打第一劑疫苗前，醫護人員曾告知可能會出現低燒，打第二劑後也可能生病；在完成第二劑後15天，就會產生抗體。

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責任編輯：羅嘉欣

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