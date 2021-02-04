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【疫情減壓】倫敦V&A博物館「拉斐爾圖稿」線上觀賞    近距離欣賞文藝復興瑰寶

休閒消費 12:44 2021/02/04

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「拉斐爾圖稿」中的「治癒瘸子」作品。（相片來源︰倫敦V&A博物館）

與達文西、米開朗基羅並稱文藝復興三傑的畫家拉斐爾（Raphael），其《雅典學院》、《聖母與聖子》名垂千古，他曾為梵蒂岡西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）繪製10 幅長約5米長、3.5米高的掛毯，到了今年，倫敦V&A博物館因應疫情，正式推出「拉斐爾圖稿」（Raphael Cartoons）線上版，一次公開世間僅存的7 幅掛毯圖稿，供大家安心在家欣賞。

「拉斐爾圖稿」中的「亞拿尼亞之死」。（相片來源︰倫敦V&A博物館）

這是拉斐爾為了製作西斯汀禮拜堂在重要慶典時懸掛的織毯，而事先描繪的同尺寸底稿，內容則描繪聖彼得、聖保羅兩位使徒生平，包括「捕魚神蹟」、「羅馬總督皈依」、「保羅雅典講道」、「耶穌給彼得鑰匙」、「亞拿尼亞之死」等宗教故事。

「拉斐爾圖稿」中的 「捕魚神蹟」作品。（相片來源︰倫敦V&A博物館）

自1519年首次懸掛於西斯汀禮拜堂後，「拉斐爾圖稿」經過多年輾轉，終於在17世紀時，由威爾斯親王將僅存的7幅圖稿帶到英國，維多利亞女王（Queen Victoria）更在1865年時，長期出借「拉斐爾圖稿」給倫敦V&A博物館，就此成為V&A博物館極為珍貴的館藏。

「拉斐爾圖稿」展經高解像度拍攝，觀眾可在家中欣賞。（相片來源︰倫敦V&A博物館）

本來倫敦V&A博物館原預計開放翻修後的拉斐爾展廳（Raphael Court），並展出拉斐爾圖稿，也是博物館2020年拉斐爾逝世500週年紀念活動「拉斐爾計畫」（Raphael Project）的一部分。但受疫情影響，「拉斐爾圖稿」線上展先行面世，眾在家觀看時可以放大畫作細節，彷彿真正近距離觀看文藝復興宗師巨作，大飽眼福！

記者︰馮柏偉

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