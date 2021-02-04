環保署年初九起一星期展開桃花回收　收集站數目今年增至52個

▲ （經濟日報資料圖片）

新春將至，不少市民買年花過年，環保署2月20日起一星期回收春節後擬棄置的桃花，地區收集站數目由去年43個增加至今年52個，隨園林廢物回收中心Y‧PARK［林‧區］預計於今年第2季投入運作，合適的桃花及其他園林棄置物會被轉化成更多不同種類的有用物料，又呼籲市民及工商機構回收春節後擬棄置的桃花。

環保署今日呼籲市民及工商機構透過桃花回收計劃，回收春節後擬棄置的桃花，有關計劃將於2月20日(星期六)展開，如有乾淨可回收的桃花，可交到屯門環保園中央收集站及52個地區收集站，包括37個垃圾收集站、六個離島廢物轉運設施及9個回收環保站。

發言人稱，隨着園林廢物回收中心Y‧PARK［林‧區］預計於今年第2季投入運作，合適的桃花及其他園林棄置物會被轉化成更多不同種類有用物料，例如園藝和種植用的堆肥和覆蓋物、木板及木方，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和木製藝術品等。

署方提醒，是次計劃只限於回收桃花，須注意乾淨回收，桃花在送往回收前須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響其回收再造的過程；如市民及工商機構於2月20日收集展開前，或2月28日至3月6日期間需要回收桃花，應先致電5743 9221與環保署承辦商預約時間運送桃花到環保園的中央收集站。

而凡於中央收集站或回收環保站回收桃花的參與者均會獲發電子證書；而將桃花運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份。有關桃花回收計劃的詳細資料，可瀏覽香港減廢網站。

環保署亦鼓勵市民將年桔等其他小型植物重新栽種，而剛結束的天然聖誕樹回收計劃共收集到約3000棵天然聖誕樹，減少約30公噸園林廢物送往堆填區，即使在疫情期間，回收量維持與前2年相若。

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責任編輯：陳正怡