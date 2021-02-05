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【日式燒肉】日本達人傳授零失敗烤肉秘訣　1件簡單法寶防止黐底

健康 12:18 2021/02/05

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日本達人傳授零失敗烤肉秘訣，1件簡單法寶防止黐底。

烤肉是不少人的至愛，但要掌握好烤肉的技巧，才不會白白浪費靚肉。早前有日本節目請來燒肉知名店店員分享燒肉秘訣，原來不同部位的燒法都有不同，各位「食肉獸」要留意了。

日本富士電視台節目《関ジャニ∞クロニクル》訪問了東京淺草的燒肉名店「本とさや」的擁有40年烤肉經驗的店員三浦俊一，講解烤肉秘訣，當中4個最受歡迎的牛肉部位分別是牛舌、牛里肌、橫隔膜、牛五花，而不同部位的燒法都有所不同。

1.牛舌

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2.牛里肌

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3.橫隔膜

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4.牛五花

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同場加映：食油含環氧丙醇可致癌　推介10款較少有害物較安全食油

食油是不可缺少的煮食用品，不過消委會早前抽查市面60款食油，發現大部份均含有塑化劑、基因致癌物環氧丙醇，或是游離氯丙二醇(3-MCPD)，沒有一款是不含有害物質。TOPick綜合消委會檢測報告，歸納出10款較安全的食油，讓大家吃得較安心。

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責任編輯：羅嘉欣

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