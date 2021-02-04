  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行政長官答問大會】林鄭月娥：若是去年的立法會　不敢提出部分立法建議　

政治 12:53 2021/02/04

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

特首林鄭月娥今（4日）出席立法會行政長官答問大會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今（4日）出席立法會行政長官答問大會。她表示，若果是去年的立法會，有好幾個立法建議根本不敢提出，甚至導致大會未能開會。她強調，「議員可以繼續罵官員，包括我，但至少要讓政府做事」。林鄭今提出的立法建議，包括將「起底」刑事化、落實區議員宣誓等。

林鄭月娥在開場發言時指，留意到立法會內會主席李慧琼，最近多次在與政務司司長張建宗的每周會議上，如實反映部分立法會議員對於政府官員的意見，例如個別局長回答口頭質詢的發言時間過長、給事務委員會討論的文年件出得太遲，以及出席財委會或工務小組會議的個別官員回應得太虛。她稱，自己時常觀看立法會會議直播，對議員反映有一定同感，她已要求政務司司長對官員作出提點，跟進改善及監督成效。

林鄭月娥續指，欣賞立法會議員在過去3個月疫情持續下，仍有效地在議會議事論事，處理政府建議，希望議員可在未來大力支持政府提出的立法建議。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

【新冠疫苗】議員關注如何增加市民接種疫苗信心　林鄭月娥：肯定打咗針一定好過唔打針
今日 11:06
【新冠疫苗】議員關注如何增加市民接種疫苗信心　林鄭月娥：肯定打咗針一定好過唔打針
【行政長官答問大會】林鄭月娥交代5項立法工作　包括區議員宣誓、打擊起底
今日 11:47
【行政長官答問大會】林鄭月娥交代5項立法工作　包括區議員宣誓、打擊起底
【香港電台】指電台極有需要改善　林鄭月娥：撥亂反正非一朝一夕可完成
今日 12:42
【香港電台】指電台極有需要改善　林鄭月娥：撥亂反正非一朝一夕可完成
政治 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 立法會 立法會選舉 林鄭月娥

最高瀏覽

【新智能身份證】1962至63、1973至76﹑2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76﹑2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
12:19 2021/02/03
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
13:37 2021/02/03
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文