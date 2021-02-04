【行政長官答問大會】林鄭月娥：若是去年的立法會　不敢提出部分立法建議　

▲ 特首林鄭月娥今（4日）出席立法會行政長官答問大會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今（4日）出席立法會行政長官答問大會。她表示，若果是去年的立法會，有好幾個立法建議根本不敢提出，甚至導致大會未能開會。她強調，「議員可以繼續罵官員，包括我，但至少要讓政府做事」。林鄭今提出的立法建議，包括將「起底」刑事化、落實區議員宣誓等。

林鄭月娥在開場發言時指，留意到立法會內會主席李慧琼，最近多次在與政務司司長張建宗的每周會議上，如實反映部分立法會議員對於政府官員的意見，例如個別局長回答口頭質詢的發言時間過長、給事務委員會討論的文年件出得太遲，以及出席財委會或工務小組會議的個別官員回應得太虛。她稱，自己時常觀看立法會會議直播，對議員反映有一定同感，她已要求政務司司長對官員作出提點，跟進改善及監督成效。

林鄭月娥續指，欣賞立法會議員在過去3個月疫情持續下，仍有效地在議會議事論事，處理政府建議，希望議員可在未來大力支持政府提出的立法建議。

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記者：尹櫻霖