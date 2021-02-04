涉致電女警15次作滋擾　男女認罪判感化1年

▲ 被告黎芷欣（右）今於東區裁判法院被判感化一年。（林欣樂攝）

早前網上論壇中流傳載有警員電話號碼的相片，4名男女涉使用相片中電話，分別多次致電2名女警，被控不斷打電話罪。其中1對男女涉分別向兩名女警致電15次，早前承認控罪，今（4日）於東區裁判法院各被判感化1年。裁判官表示不接納男被告求情指因無力感而騷擾警方，但若他求情指是不滿警方執法方式則可理解。裁判官接納兩被告有真誠悔意，並指致電次數不多及通話僅數秒，故接納報告建議判兩人感化1年。

4名涉案被告依次為吳啟鑫（32歲；文員）、楊安（30歲；地盤工人）、黎芷欣（27歲；接待員）及莫震熙（32歲；文員）。

控罪指，吳、楊及黎於2020年5月27日在香港某處，無合理因由而不斷打電話給女偵緝警長55519，旨在對其造成煩擾；吳及莫於同日不斷打電話給女偵緝高級警員56170。

黎及莫早前承認控罪，黎的代表律師今求情指，感化報告正面及承諾未來會守規矩。莫的代表律師則求情指，被告願意接受感化，接受感化官家訪時誠實認錯，犯案是出於對社會的無力感，以及受媒體影響情緒。

裁判官劉綺雲聞言則指「如果有無力感都唔使搞警方㗎」，不接納莫因為情緒而犯案的說法，但若他的求情方向是不滿警方執法方式則可理解。莫的代表律師亦同意被告是不滿警方執法方式而犯案，深感後悔。

裁判官判刑時指，兩被告感化報告內容均正面，兩人背景良好，接納有真誠悔意，而被告打電話次數不多及通話僅數秒，故接納報告建議判兩人感化1年，期間兩人須聽從感化官指示參與社區計劃以助更生。

案情指，2020年5月27日有人發起堵路，警員為了分享交通資訊而建立whatsapp群組，同日一張偷拍到警員手機群組對話的照片在網上流傳，上面載有警員電話號碼等，群組內兩名女警及後接獲多通滋擾電話，有人在通話後說粗言或不出聲，又有人經whatsapp發出恐嚇侮辱信息。

根據通話紀錄，黎曾用其母親登記的電話於32小時內打出8次電話，莫則以自己的電話於12小時內打出7次電話，兩人及後被捕。

至於同案其他被告中，吳早前否認控罪，案件定於3月24日開審。而楊則已認罪，早前被判感化1年。

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記者：林欣樂