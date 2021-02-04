【兒童健康】言語治療師剖析口吃癥狀　錄音回聽教咬字助改善口吃情況

▲ 這次由言語治療師剖析口吃癥狀，及應對方法！

據說現任美國總統拜登，年幼時飽受口吃之苦。註冊言語治療師鄭穎賢（ Wincy）表示，孩童時如患口吃，會比平常人多3至4成有社交恐懼或焦慮症。 面對患有口吃的兒童，家長該如何面對，不妨聽專家解說。

▲ 註冊言語治療師鄭穎賢( Wincy)說口吃者比起平常人多三四成有社交恐懼或焦慮症，容易缺乏信心。 (攝影︰馮柏偉)

口吃廣東話稱為「漏口」或「口窒窒」，註冊言語治療師Wincy說這是一種言語障礙。

通常表現於幾種情況，一是不適當的停頓，這很常見，如說「ar……」等，而且停頓位好密；二是不必要的重複（如詞匯、音節），如「咁呢」、「即係呢」；三是不自覺的小動作，如講話時眨眼比較誇張，伸脷或面部肌肉會郁動等，都是連着口吃會出現的徵狀。 但留意這些情況，可能只見於考試或公開說話時出現的緊張，日常交談沒有的話，這也未必能歸類為口吃。

Wincy表示，口吃有其心理因素影響，亦有先天性的家族遺傳。「有6至7成患者有家庭背景，也有成長過後的後天影響，如中風或撞傷，也會影響大腦的語言區，形成口吃。」

▲ Wincy的輔助工具中這這些「情緒卡」，以助孩童了解自己的情感表達。(相片︰被訪者提供)

在她接觸的個案中，剛才提到的口吃徵狀多見於3至4歲間。

因為這是他們言語的急速發展期，要用不同的詞匯去說話，但當詞匯不足夠，或組織上「口跟不上腦」，嘴巴就有打結的情況，並不斷重複字句或兜圈，以拖延時間應對。

Wincy說到5歲掌握的詞匯漸多，情況便有所改善，否則就要找言語治療師幫手，慢慢糾正。」另外，在學齡前兒童當中，男童口吃的比例是女童的兩倍，而且女童口吃康復的比例高於男童。

▲ 這些「提示卡」，是Wincy以讓口吃者放緩情緒，改善口窒情況。(攝影︰馮柏偉)

家長減低語速 助孩童正確咬字

Wincy說若知道子女患有口吃，在日常生活中不建議家長當面責備。

若經常話小朋友口窒窒，反而令他不敢講話。家長可減低語速，拉長說話的節奏，以側面提示子女正確的咬字。或者輕聲用「氣語」（柔柔的說話）跟他們聊天，令面部肌肉放鬆一點，他們會照着講，從而改善口吃，之後才回復正常的說話方式。

言語的流利包含3個要素︰連貫性、語速和言語的輕鬆程度，故Wincy在治療口吃病患者時時，也會準備各式提示卡，如「慢」、「放鬆」等，讓他們察覺自己說話時的緩急情況。Wincy說治療口吃一個療程約需3個月，視乎嚴重程度。

▲ Wincy說口吃者中，男童口吃的比例是女童的2倍。(相片︰被訪者提供)

我們都鼓勵小朋友多講，但要留意，因在治療室有輔助工具，患有口吃的學童可能願意講，表現較佳。 但回到家，也許家長不懂用適當的提示，或忍不住逼他或練一些東西，都可能拖慢他的改善進度，所以有一個持續的治療環境相當重要。

錄音回聽 糾正口吃發音

另外，家長也要告之子女患有口吃問題，讓他準備改善。「他們說話時，可錄音之後再回卷讓他們聽一次，逐個處理咬字發音問題，如『絲』當中的/s，『書』當中的/sh音等，先讀準每一個字，再全句慢讀，以慢慢糾正口吃的情況。」

作為言語治療師，Wincy說中學和小學的治療方案也有所不同，宜歸根究底尋找病源。

以中學為例，學校多有校本言語治療師。有接觸個案是口吃中有痙攣問題，那就不是跟語言區有關，而是話話時間歇性的肌肉抽搐，無法控制，如講6個字左右就會抽搐一次，那就要減短句子，或教他在那個字停下來，以較流暢地表達自己。

▲ 輔助工具中還有這些「情境卡」，可讓孩童以生活實境中說話，加強表達技巧。(攝影︰馮柏偉)

至於小學，口吃其中一個原因是認識的詞匯不多，言語治療師則要花時間在這方面作「補充」，並明白句子結構，從而改善「腦內找字」的情況，而非着重他講字時的停頓、放鬆上。

記者︰馮柏偉