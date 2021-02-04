【痛失至親】懷孕護士確診退下抗疫前線　緊急剖腹誕女產後12日亡遺下5孩

▲ 馬來西亞一名懷孕護士確診新冠肺炎，在懷孕30周緊急剖腹誕下女兒，卻不幸於產後12日離世。

新冠肺炎已奪去無數生命，摧毀了很多幸福家庭。馬來西亞一名懷孕護士於1月確診新冠肺炎，隨即退下抗疫前線，可是她的病情急轉直下，在懷孕30周緊急剖腹誕下女兒，卻不幸於產後12日離世，遺下丈夫及5個孩子。

據外媒報道，41歲護士媽媽Artini Dzolkarnaini於馬來西亞雪蘭莪州的瑪拉理工大學（Universiti Teknologi MARA，簡稱UiTM）醫學部擔任護士長，懷孕第5胎的她於1月時接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性，當時她沒有出現任何症狀，只被安排接受觀察。

病情急轉直下因併發症亡

不過，Artini的病情在入院後不久惡化，出現呼吸困難，需插管透過呼吸機協助呼吸。醫生考慮到她的情況危急，在她懷孕30周時，為她進行了緊急剖腹產手術，以救腹中胎兒。早產女嬰出生後，於醫院的新生嬰兒深切治療部接受治療。

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這名5孩護士媽媽與病魔對抗了數星期，不敵併發症，最終在產後12日，於本周二（2日）大約清晨5時30分逝世，無法再見到初生女兒及4個孩子。UiTM醫學部在facebook確認Artini的死訊，表示醫學部所有成員對她的離世，都深表哀悼。

Artini的死訊公布後，她的朋友和同事紛紛在社交媒體表達哀悼之情，並讚揚她是一位熱心的護士，也是一位好太太及好媽媽。除了兼顧家庭、照顧孩子和工作外，好學的Artini去年更攻讀有關重症監護的碩士學位。

丈夫與4孩只能遙望下葬

2月2日下午，在雪蘭莪州的穆斯林墓園舉行Artini的葬禮，現場彌漫著沉重的憂傷氣氛。下午近3時靈車駛進墓園，司機把車子停在剛剛挖好的墓穴附近，幾個穿著白色防護裝備的工作人員從靈車走出來，把Artini的棺木埋葬。

▲ 在Artini的葬禮上，長子傷心落淚，爸爸攬著孩子安慰。（影片截圖）

礙於疫情關係，Artini的丈夫與4個孩子只能站在墓園約150公尺處外，默默看著妻子及媽媽的棺木下葬。其中Artini的長子傷心落淚，用手擦拭眼淚，爸爸攬著孩子安慰，出席的親友也安慰他們。

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責任編輯：王明芳