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【家有囍事】周星馳舊愛于文鳳入紙註冊　嫁65歲創興銀行後人廖駿倫

娛樂 13:21 2021/02/04

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周星馳舊愛于文鳳入紙註冊，嫁65歲創興銀行後人廖駿倫。

周星馳舊愛于文鳯結婚！早前跟周星馳對簿公堂的于文鳳，今日被傳媒報導跟廖創興銀行第三代後人廖駿倫結婚，並已入紙註冊。

于文鳳和舊愛周星馳早前因分佣事件而鬧上法庭，最後輸掉官司，不過現年49歲的于文鳳，卻被傳媒發現跟65歲廖駿倫入紙登記結婚。傳媒報導于文鳳廖駿倫兩人報住同一住址，並已入紙結婚。

【周星馳于文鳳案】于文鳳被指主動要求支付2萬元工資　庭上披露周星馳沒有個人户口

廖駿倫是廖創興銀行第三代後人，別名廖堯城，曾有一段婚姻，前妻是香港紗廠老闆王統元的外孫女梁煒，育有三名子女，二人於2001年離婚。

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跟星爺拍拖十年無名份

于文鳳則跟星爺拍拖10年，二人於2010年分手，後來于文鳳入稟，向周星馳追討投資物業「天比高」與大埔比華利山豪宅等利潤分賬，總數逾7,000萬元，可是最終于文鳳輸掉官司。

于文鳳跟周星馳拍拖十年。（東星圖片）

而曾有傳當年于文鳳跟星爺冷戰時，已跟廖駿倫傳出拍拖消息，更指周星馳從報章才知道于文鳯另有新歡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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