涉偽造案件調查報告兼偽冒上司簽名　男警被控偽造文書等罪保釋候訊

▲ 被告歐陽燊准保釋候訊。（林欣樂攝）

28歲男警員涉調查櫃員機失款案時，於調查報告中訛稱受害人已獲賠償，故終止調查案件，並於報告中假冒上級簽名。涉案警員被控3項偽造文書罪及1項在公職中行為失當罪，案件今（4日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至3月18日再訊，以待被告索取法律意見。被告准保釋候訊，期間不得接觸11位控方證人。

被告為歐陽燊（28歲），報稱公務員，現已停職，被控3項偽造文書罪，以及1項在公職中行為失當。控罪指他於2017年4月6日、8日及17日，在警察檔案內的調查報告及錄事中偽造事實，以及偽造女偵緝督察余詠雪的簽名，意圖誘使他人接受該文書為真確文書以致對他人不利。

控罪又指他於同年4月6日至7月20日期間，身為擔任公職的警員，在執行公職過程中故意作出不當行為，在同一調查報告及錄事中作出虛假陳述，即報稱接獲盜竊案件中的受害人劉家慧通知，已獲賠償及不會向警方提供口供，而導致該案終結調查，從而讓犯人Frankel Judah Emmanuel在逃至2018年9月被捕。

辯方今申請押後案件，以給予被告法律意見，被告暫時毋須答辯。案件押後至3月18日再訊，被告准以1,000元保釋候訊，期間不得接觸11位控方證人，以及住在報稱地址等。

據悉，被告案發時為警員，現已被停職。受害人當時在櫃員機遺下2,000元現金，及後發現被人偷去並報案，被告接手調查案件後，在報告上偽造事實及冒簽等，及後受害人向警方查詢調查進度，才揭發本案。

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記者：林欣樂