屯門鍾屋村站輕鐵與貨車相撞釀22人傷　港鐵指輕鐵按照交通燈號行駛【不斷更新】

▲ 一輛輕鐵下午1時許在屯門鍾屋村站，與一輛貨車相撞，釀22人受傷。

屯門洪水橋輕鐵鍾屋村站附近發生一宗交通意外，一輛751路線輕鐵與一輛貨車下午1時許相撞，釀22人受傷，大部分傷者屬輕鐵乘客，主要屬擦傷和撞傷，傷者會送往天水圍醫院及屯門醫院接受治理。

港鐵發言人表示，今日(2月4日)下午大約1點10分，一架751線往天逸方向的輕鐵，在駛經青山公路近輕鐵鍾屋村站附近時，有一輛貨車在前方橫向駛過，與輕鐵發生碰撞。港鐵稱翻查輕鐵的行車紀錄，輕鐵當時有按照交通燈號行駛。



輕鐵車務控制中心接報後，即時報警及召喚救護車到現場處理，當時輕鐵上大約有100名乘客，有部份乘客受傷需要送院治理，港鐵已派同事到相關醫院探望受傷乘客。由於在碰撞後，涉事輕鐵車頭有一對車輪偏離路軌，工程人員待警方及消防清理現場後，需時將輕鐵「移正」並檢查相關設施，以便移離現場。



受事件影響，輕鐵610、614、615及751線需要改道，不停藍地站至洪水橋站。港鐵安排免費接駁巴士，行走往洪天路緊急月台至西鐵綫兆康站，接載受影響的乘客。大約3時24分，現場完成清理工作，輕鐵服務陸續回復正常。

【15:26】港鐵表示，於鍾屋村站附近發生的交通意外已經處理好，輕鐵服務陸續回復正常。

【14:58】醫管局表示，事件有20名傷者分別送往天水圍醫院及屯門醫院接受治理，其中屯門醫院有2名傷者嚴重，其餘傷者則穩定。

【14:22】一名輕鐵女乘客翁小姐表示，事發時列車滿座，相撞後車廂非常混亂，多人倒地，她報警求助後5分鐘，已有救援人員到場。現場所見，傷者包括一名母親抱住嬰孩受傷，身旁有一名女警安慰。

【14:18】現場消息指，車重38噸的貨車於青山公路向元朗方向，駛至鍾屋村輕鐵站附近時，左轉橫跨輕鐵路軌進入一條支路時，正有一輛751路線往天水圍方向的輕鐵單卡列車，懷疑有人衝燈，輕鐵與貨車相撞，貨車司機沒有受傷，大部分輕鐵乘客受傷要由消防員救出。

【14:03】港鐵免費接駁巴士現正行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。

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【13:28】輕鐵路線610線，614線，615線及751線改道，將不停藍地站至洪水橋站。港鐵呼籲乘客亦考慮改搭其他交通工具，及為行程預留充裕時間。

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記者：曾秋文、陳子謙