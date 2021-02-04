屯門鍾屋村站輕鐵與貨車相撞釀22人傷　2名傷者情況嚴重【不斷更新】

▲ 一輛輕鐵下午1時許在屯門鍾屋村站，與一輛貨車相撞，釀22人受傷。

屯門洪水橋輕鐵鍾屋村站附近發生一宗交通意外，一輛751路線輕鐵與一輛貨車下午1時許相撞，釀22人受傷，大部分傷者屬輕鐵乘客，主要屬擦傷和撞傷，傷者會送往天水圍醫院及屯門醫院接受治理。

【15:26】港鐵表示，於鍾屋村站附近發生的交通意外已經處理好，輕鐵服務陸續回復正常。

【14:58】醫管局表示，事件有20名傷者分別送往天水圍醫院及屯門醫院接受治理，其中屯門醫院有2名傷者嚴重，其餘傷者則穩定。

【14:22】一名輕鐵女乘客翁小姐表示，事發時列車滿座，相撞後車廂非常混亂，多人倒地，她報警求助後5分鐘，已有救援人員到場。現場所見，傷者包括一名母親抱住嬰孩受傷，身旁有一名女警安慰。

【14:18】現場消息指，車重38噸的貨車於青山公路向元朗方向，駛至鍾屋村輕鐵站附近時，左轉橫跨輕鐵路軌進入一條支路時，正有一輛751路線往天水圍方向的輕鐵單卡列車，懷疑有人衝燈，輕鐵與貨車相撞，貨車司機沒有受傷，大部分輕鐵乘客受傷要由消防員救出。

【14:03】港鐵免費接駁巴士現正行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【13:28】輕鐵路線610線，614線，615線及751線改道，將不停藍地站至洪水橋站。港鐵呼籲乘客亦考慮改搭其他交通工具，及為行程預留充裕時間。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文、陳子謙