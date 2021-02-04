【娛圈秘聞】Do姐爆夏雨拍《書劍恩仇錄》發脾氣　「Jo鮑」年少氣盛曾被稱「青筋現」

▲ 夏雨當年拍劇因為一件事而爆粗。

近日TVB深夜重播《溏心風暴之家好月圓》，當年夏雨憑此劇摘下視帝獎座，而鄭裕玲（Do姐）日前於商台節目《口水多過浪花》中大爆夏雨火爆性格的一面。

Do姐於節目中說到夏雨當年拍劇集《書劍恩仇錄》時，其中一幕戲他把笛「舞來舞去」，結果由此引至一件事令夏雨發火爆粗外，更不慎弄傷自己的額頭，Do姐指夏雨：「他為人可愛，但有點脾氣。」

1976版的《書劍恩仇錄》由王天林執導，為TVB第一部改編自金庸小說的武俠電視劇。此劇找來當年一線花旦和小生演出，包括鄭少秋、汪明荃、余安安等，而夏雨當時也是一線小生，劇中他飾演「紅花會」的十四當家余魚同，綽號為「金笛秀才」。

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▲ 鄭裕玲於節目中又大爆秘聞。（取自instagram）

Do姐爆夏雨發脾氣

Do姐於節目中說到當年《書劍恩仇錄》拍攝時眾女演員包括汪明荃、李司棋和黃淑儀也很著緊自己的造型，當中一人分飾三角的鄭少秋亦十分認真，上演打戲前先來個「華麗轉身」，務求出來效果理想。

而夏雨飾演的「金笛秀才」擁有一支笛作為武器，Do姐透露夏雨拍攝其中一幕戲時，說對白前要把笛360度「舞來舞去」，結果轉了3、4次也跌落地或打到人。

Do姐大爆有人忍不住催促夏雨︰「唔好玩支簫啦！趕住啊！」而夏雨即發脾氣兼爆粗說︰「你就X靚自己把聲，你就X靚支簪，你就X靚個頭，你出就耍個花，我而家耍碌簫（註：其實是笛）都唔畀？等我英偉啲嘛！」

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Do姐解釋夏雨只是為演好場戲，而但當重拍之時，夏雨把玩支笛時，不慎打到自己額頭，結果更弄至流血，

之後夏雨不發一言離開錄影廠，Do姐說︰「他原來去了化妝間，找一塊肉色膠布，將它剪成四方，然後貼落傷口位置，之後他行入廠說『拍啦！唔耍花啦！』」。

Do姐續說︰「由這個故事就可以知道，其實他為人好可愛，又好認真，但就有點脾氣嘅。」

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憑《家好月圓》封視帝

今年77歲的夏雨於70年代加入TVB，1979年他於武俠劇《名劍風流》擔任男主角俞佩玉，亦多次於《民間傳奇》飾演反派角色，包括演活陳世美拋棄糟糠的角色。由於年少氣盛及脾氣暴躁，故有花名叫「青筋現」，之後他因不滿轉型中生，所以到台灣發展三年。

口齒伶俐的夏雨曾於1970年代《歡樂今宵》趣劇《阿煩正傳》內飾演「阿煩」。因他說話速度極快兼咬字清晰，周邊演員無人能及，「阿煩」成為《歡樂今宵》經典。

夏雨2000年從溫哥華回流返港後重返無綫，2008年憑《溏心風暴之家好月圓》「Jo鮑」一角，在萬千星輝頒獎典禮獲得最佳男主角獎項。

同場加映：謝雪心訪問