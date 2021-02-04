  • 21°C
香港時間 : 2021204日 (四) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】Do姐爆夏雨拍《書劍恩仇錄》發脾氣　「Jo鮑」年少氣盛曾被稱「青筋現」

娛樂 16:54 2021/02/04

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

夏雨當年拍劇因為一件事而爆粗。

近日TVB深夜重播《溏心風暴之家好月圓》，當年夏雨憑此劇摘下視帝獎座，而鄭裕玲（Do姐）日前於商台節目《口水多過浪花》中大爆夏雨火爆性格的一面。

Do姐於節目中說到夏雨當年拍劇集《書劍恩仇錄》時，其中一幕戲他把笛「舞來舞去」，結果由此引至一件事令夏雨發火爆粗外，更不慎弄傷自己的額頭，Do姐指夏雨：「他為人可愛，但有點脾氣。」

1976版的《書劍恩仇錄》由王天林執導，為TVB第一部改編自金庸小說的武俠電視劇。此劇找來當年一線花旦和小生演出，包括鄭少秋、汪明荃、余安安等，而夏雨當時也是一線小生，劇中他飾演「紅花會」的十四當家余魚同，綽號為「金笛秀才」。

【琴姐離世】深夜重播《溏心風暴之家好月圓》紀念李香琴　「嫲嫲」琴姐經典金句永留心中

鄭裕玲於節目中又大爆秘聞。（取自instagram）

Do姐爆夏雨發脾氣

Do姐於節目中說到當年《書劍恩仇錄》拍攝時眾女演員包括汪明荃、李司棋和黃淑儀也很著緊自己的造型，當中一人分飾三角的鄭少秋亦十分認真，上演打戲前先來個「華麗轉身」，務求出來效果理想。

而夏雨飾演的「金笛秀才」擁有一支笛作為武器，Do姐透露夏雨拍攝其中一幕戲時，說對白前要把笛360度「舞來舞去」，結果轉了3、4次也跌落地或打到人。

Do姐大爆有人忍不住催促夏雨︰「唔好玩支簫啦！趕住啊！」而夏雨即發脾氣兼爆粗說︰「你就X靚自己把聲，你就X靚支簪，你就X靚個頭，你出就耍個花，我而家耍碌簫（註：其實是笛）都唔畀？等我英偉啲嘛！」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Do姐解釋夏雨只是為演好場戲，而但當重拍之時，夏雨把玩支笛時，不慎打到自己額頭，結果更弄至流血，

之後夏雨不發一言離開錄影廠，Do姐說︰「他原來去了化妝間，找一塊肉色膠布，將它剪成四方，然後貼落傷口位置，之後他行入廠說『拍啦！唔耍花啦！』」。

Do姐續說︰「由這個故事就可以知道，其實他為人好可愛，又好認真，但就有點脾氣嘅。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溏心風暴之家好月圓】「年輕版陳豪」丘竣霆長大變型男　「童星王」曾赴韓學藝近況曝光

憑《家好月圓》封視帝

今年77歲的夏雨於70年代加入TVB，1979年他於武俠劇《名劍風流》擔任男主角俞佩玉，亦多次於《民間傳奇》飾演反派角色，包括演活陳世美拋棄糟糠的角色。由於年少氣盛及脾氣暴躁，故有花名叫「青筋現」，之後他因不滿轉型中生，所以到台灣發展三年。

口齒伶俐的夏雨曾於1970年代《歡樂今宵》趣劇《阿煩正傳》內飾演「阿煩」。因他說話速度極快兼咬字清晰，周邊演員無人能及，「阿煩」成為《歡樂今宵》經典。

夏雨2000年從溫哥華回流返港後重返無綫，2008年憑《溏心風暴之家好月圓》「Jo鮑」一角，在萬千星輝頒獎典禮獲得最佳男主角獎項。

同場加映：謝雪心訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【視后大熱】李施嬅揭離巢只為一個原因　16年來從未獲TVB視后：不覺公司欠我
11:13 2019/10/29
【視后大熱】李施嬅揭離巢只為一個原因　16年來從未獲TVB視后：不覺公司欠我
【拍劇趣聞】跟任達華大爆33年前拍《倚天》往事　前輩只顧捉棋不埋位Do姐一招化解
16:06 2019/08/10
【拍劇趣聞】跟任達華大爆33年前拍《倚天》往事　前輩只顧捉棋不埋位Do姐一招化解
【娛圈秘聞】鄭裕玲吳岱融爆拍劇秘辛　前輩演員摑到王書麒流鼻血【有片】
12:12 2019/08/01
【娛圈秘聞】鄭裕玲吳岱融爆拍劇秘辛　前輩演員摑到王書麒流鼻血【有片】
鄭裕玲 夏雨 娛樂人物職業 演員 綠葉 汪明荃 鄭少秋 電視劇 TVB 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
13:37 2021/02/03
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢
15:09 2021/02/03
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢