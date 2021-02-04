【靚太掃貨團】農曆新年辦年貨推介　一文睇清4款賀年美食禮盒化妝品福袋【附訂購詳情】

▲ TOPick為你介紹多款大方得體賀年禮品。(越玲瓏攝)

農曆新年將至，如果你正在為入手什麼賀年禮品給親朋戚友而煩惱的話，不妨考慮以下4款禮盒及化妝品，分別是人氣韓國士多啤梨、鴻星賀年糕點及禮盒、官燕棧賀年福袋及Canmake化妝品福袋。送禮自用都適合，總有一款適合你！

應節好選擇： 2款K Orchard獨家引入韓國士多啤梨

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2月是韓國士多啤梨的當造季節，鮮紅甜美的韓國士多啤梨必定是應節好選擇。

第一款是在韓國內銷No.1，有「國民情人級士多啤梨」之稱的雪香士多啤梨。雪香果肉細緻，質感軟滑，入口有如雪一般融化，而且甜度高，香味濃郁。貼著白色貼紙的「白盒」白雪是韓國農場專為出口香港而設，經過嚴格的甜度和外型檢測，有品質保證。

第二款是今冬韓系士多啤梨新貴的金香士多啤梨，具有穩定的甜度和極佳的保質期。完熟的金香士多啤梨散發甜美的花香氣息，果肉大粒爽實、果汁豐富，糖度可達12度，用作整甜品完全無問題。

訂購詳情：

查詢／WhatsApp： 9808-8021

K Fresh Zone零售點（以下超市設有零售專櫃）：太古廣場GREAT Food Hall、AEON荔枝角、AEON黃埔、沙田YATA一田、東薈城TaSTe、愉景灣FUSION、悅來坊B112A&B「旅遊美食精品超市」R-1

賀歲糕點： 鴻星賀年糕點及禮盒

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賀年食品最重要的是好意頭。年糕，寓意步步高升、小朋友快高長大，一定要食！鴻星食品 （鴻星） 今年特別設計了多款賀年糕點及禮盒，意頭十足慶牛年。

混合鹹蛋黃粒的「奶皇黃金糕」，帶奶黃甜味和淡淡椰香，軟糯不過甜，最特別是混合了鹹蛋黃粒，比傳統年糕更富口感。另有多款人氣選擇，如瑤柱蘿蔔糕、臘味芋頭糕等。

全新「金牛賀歲年糕禮盒」，內有補中益氣的金絲貢棗牛形年糕，配煙韌香脆的鳥結糖。以及一盒帶來雙重享受的「雙星報喜年糕禮盒」，內有鴻運年糕及瑤柱蘿蔔糕各一件一次過滿足不同人士口味。

訂購詳情：

1.「奶皇黃金糕」（$148/盒）； 「金牛賀歲年糕禮盒」（$188/盒）； 「雙星報喜年糕禮盒」（$218/盒）

2. 2月11日前購買年糕產品滿$450，更送「自家製蝦乾辣油」（價值$60），送完即止。

3. 鴻星食品網店【按此】

4. 銷售地點： 各鴻星中菜分店

5. 分銷地點： 銅鑼灣崇光、鰂魚涌康怡廣場 （南）AEON、紅磡黃埔花園AEON、屯門市廣場1期AEON、荃灣灣景廣場購物中心AEON太古城中心商埸樂富廣場UNY、九龍樂富廣場UNY、上環永安中心

送禮佳品： 官燕棧賀年如數家珍福袋

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賀年如數家珍福袋喻意年年有餘，設計外形新穎亮麗，過年送人絕對得體！

福袋內容包括：紅燒鮑魚（4頭）盒裝、紅燒一品鮑魚（8-10頭）、紅燒鮑魚4頭、官燕棧桂圓即食花膠、鮑魚小米粥、官燕棧養生薈之蝦子麵（4個） 及珍品花菇皇。另外亦有兩盒官燕棧的皇牌產品禮盒可供選購，鮑魚花菇團圓禮盒及皇牌禮盒（元貝+花菇）。

訂購詳情：

鮑魚花菇團圓禮盒售價： $208（買2盒9折）

皇牌禮盒（元貝+花菇）售價：$238（2盒9折）

如數家珍福袋售價：$298

銷售地點： 全線分店有售

新年開運妝品： Canmake年末割引福袋套裝

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一個賀年新妝不但會為你帶來好氣息之餘，還會有助桃花運！

Canmake福袋套裝$99盡享5件指定精選產品+1件隨機神秘禮物。當中包括最矚目產品殿堂眼影盤Perfect Stylist Eyes（#11）、水潤底霜（#MO）、粉紅∕橙色胭脂膏、造影粉及光影粉及玫瑰啡單色眼影（#04）。而每份福袋還會隨機附送神秘禮物，有機會是皇牌胭紅Cream Cheek或Powder Cheeks。

售賣詳情：

售價： $99（5件產品+1件隨機禮物）

銷售地點：期間限定店旺角西洋菜街88號、化妝專櫃千色Citistore （屯門時代廣場北翼3樓）

官方網店【按此】

化妝自助櫃AEON旺角PopUp Store顧客熱線：26190330

同場加映：簡易賀年食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：張懿慧