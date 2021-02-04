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【整容變毀容】25歲內地女星整容失敗鼻頭發黑壞死　工作盡失面臨200萬違約金崩潰

保健美顏 16:35 2021/02/04

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整容有風險！內地25歲女明星高溜昨（3日）自曝整容失敗導致鼻頭發黑壞死，事件導致她一方面失去工作損失片酬40萬元，另一方面更要支付200萬違約金。事後她又發現該整容醫院並沒有肋骨鼻手術相關資質。

高溜於微博發文指，自己於去年10月29日經朋友介紹在廣州一間「熙施時光醫療美容門診」諮詢鼻子整形問題。當時醫院向她介紹手術安全問題，她也告知醫院12月和1月要去拍戲，希望盡快恢復，別影響新戲開機。醫院也信誓旦旦指沒有問題。

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經醫院推薦，她選擇從自己身上取下肋軟骨，移植到鼻部。整個手術過程為4小時。但問題是，鼻子植入異體肋軟骨後發炎刺痛，排異反應導致鼻子反復感染。

後來她更得知原來手術中途，已出現鼻頭泛紅積血、嘴巴腫脹的情況，但醫院沒有即時將假體取出。

事後諮詢專家，如果這個時間能夠把假體取出來，就不至於引發後來的鼻子壞死了。

她表示，醫院抱著僥倖心態，希望過幾日可以自己恢復，讓她留院觀察3日。但鼻子情況每況愈下，日漸發黑，甚至壞死。

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直至11月1日，院方才告知她怕鼻子受感染，為了保住鼻子要做第二次手術來取假體，還承諾取完假體鼻子後會徹底恢復。

但最後她的情況沒有好轉，鼻尖、鼻小柱的皮膚顏色越來越黑，鼻頭壞死。院方11月5日才決定將她轉介至廣州南方醫院接受治療。

錯過了最佳的治療時機。這一星期，可能導致我的鼻子再也無法恢復到術前的樣子了，可能意味著我的職業生涯就此匆匆結束了。

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她坦言知道自己毀容後，這段期間無數次想輕生。目前只能等待1年至1年半後，才能決定下1步如何治療。

不排除可能需要做額頭皮瓣移植，就是從額頭取一塊皮膚組織，被覆在鼻尖，在很長一段時間內皮瓣要帶著一根來自額頭的血管，老天，這畫面我都不敢想像。

整容失敗也使她被迫中止12月和1月的2套戲，損失片酬40萬元，更將面臨高額的違約賠償200萬元。

調查後發現熙施時光醫院無肋骨鼻手術相關資質，面對一個擁有眾多股東的盤踞一方又即將開連鎖機構的美容醫院，也許我能做的就是把我的經歷分享出來，讓大家真正了解這家美容門診的真面目，讓大家知道出現了意外的情況該怎麼處理，能最大程度的保護自己。

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責任編輯：羅嘉欣

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