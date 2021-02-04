Nespresso推新春限定優惠　咖啡機低至82折另有抵買賀年禮品裝

▲ 正值新年，Nespresso推出全新咖啡系列，而數款咖啡機亦有新年限定優惠，還有新春禮品套裝。（Nespresso提供）

今年農曆新年撞正情人節，而距離大年初一只剩一星期時間，大家為親戚朋友、情人準備好禮物未？若身邊朋友和另一半都鍾意飲咖啡的話，Nespresso正值新年推出全新系列，數款咖啡機更有新年限定優惠，還有新春禮品套裝，應該會啱心水。

首度於農曆新年推出的新系列為World Explorations 「環球之旅」系列的Shanghai Lungo 咖啡，混合經過輕度烘焙的中國雲南、肯雅和印尼阿拉比卡咖啡豆，結合傳統及現代咖啡工藝文化，帶來口感更柔滑、具有細緻漿果風味的味蕾體驗。

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而在新年優惠方面，Pixie、Barista Recipe Maker、CitiZ&Milk和Gran Lattissima都有折扣，低至原價82折。而新春禮品套裝如「新禧迎春10 筒咖啡粉囊套裝」，內裡有「意味之源」、Shanghai Lungo和「工藝之源」的咖啡粉囊，只售$422。而「新禧迎春咖啡禮品套裝」，則有 「工藝之源」、Volluto、「意味之源」、和限量版 Umutima wa Lake Kivu Rwanda咖啡粉囊，另有再生鋁材製成的限量版筷子一對，以及VIEW 咖啡食譜玻璃杯一套，十分抵買。

▲ 新禧迎春咖啡禮品套裝。（Nespresso提供）

▲ 新禧迎春10 筒咖啡粉囊套裝（Nespresso提供）

記者：Panda