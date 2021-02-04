【在家Flycation】港媽為兒子親手製家中Flycation　洗衣機當機窗還原豐富飛機餐

▲ 港媽為兒子親手製家中Flycation，洗衣機當機窗還原豐富飛機餐。

新冠肺炎疫情去年襲港，旅遊業無奈停擺，因旅遊限制港人已宅在家中數月，早前有航空公司推出環港遊（Flycation）飛行體驗帶領大家回到天際，重新發掘飛行樂趣！近日，親子KOL暴龍媽媽發揮創意，利用家中現成的家具讓孩子在家體驗「Flycation」，大眼雞洗衣機成為「機窗」，就如置身真正機艙，非常有趣。

▲ 在家Flycation。（港台混血小暴龍 Facebook）

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享在家中「Flycation」的體驗，在家自製從香港飛台北的經驗。暴龍媽媽不禁表示，「我想旅行想瘋了。」

於是，她將兒子幼稚園派發的手巾盒用作飛機餐的膠盒，

今天吃飛機餐，盤子一端出來，彷彿都聞到飛機的味道，大家不覺得飛機上都有一種特有的味道嗎？

100%還原豐富飛機餐

從相片可見，飛機餐非常豐富，包括有果汁、果盒、乳酪、餐包及肉醬螺絲粉，分別以不同白色膠盒盛載，整齊地放在餐盤上。暴龍媽媽還細心地在餐盤前放下屏幕，播放航程地圖及起飛時聽見的廣播，務求100%還原乘搭飛機的情況。

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大眼雞洗衣機作飛機窗

兒子更手持兩張像真度極高的「登機證」，暴龍媽媽後來表示機票是去年5月從台灣飛回香港的登機證。而兒子旁邊還有「飛機窗」，細心一看原來是大眼雞洗衣機，她還不禁笑指，「窗外風景是爸爸的一條底褲。」

▲ 原來機窗是大眼雞洗衣機。（港台混血小暴龍 Facebook）

帖文引來不少網民留言大讚暴龍媽媽創意無限，佩服她的心思。

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文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：王明芳