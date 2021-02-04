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涉10.1遊行毁社民連棺材道具　地盤工認刑毁判囚3周

社會 14:13 2021/02/04

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被告孫國榮今就刑毁罪被判監3星期。（經濟日報資料圖片）

社民連前年10.1發起遊行，期間數名政見不同人士疑突然衝破警方防線，66歲地盤工人涉聯同他人搶奪道具棺材及用雨傘破壞，他早前否認1項刑事毁壞罪受審，今（4日）於東區裁判法院被判監3星期。裁判官判刑時批評被告行為以暴力阻礙他人和平集會權，情況嚴重。

被告孫國榮（66歲）報稱地盤工人，早前否認1項刑事毁壞罪。控罪指，被告於2019年10月1日，在灣仔軒尼詩道130號外，與其他不知名人士無合法辯解而損壞屬於社會民主連線的1個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產是否會被損壞；同案被告鄧惠忠（32歲；實驗室技術員）早前認罪及被判18個月感化令。

辯方今求情時指，被告背景報告正面，願意與同案認罪被告攤分賠償，每人各付300元，被告事後已還押13天，現獲女友及兒子支持，望法庭考慮到其年紀而輕判。

裁判官林希維則指，被告經審訊後被定罪，其犯案的行為以暴力阻礙他人和平集會權，情況嚴重，加上被告與他人共同犯案，管有作出損毀的工具，案發時在現場造成混亂，更導致有社民連成員及警員倒地。

辯方亦提到同案另一被告早前被判感化，希望法庭考慮一致性。惟裁判官反駁指該名被告認罪，而孫國榮則不然，更有18次定罪記錄，背景報告指他因為案件影響收入而後悔，裁判官認為其悔意流於表面，短期的監禁是為合適，被告肯賠償，獲扣減1星期，被告最終被判監禁3星期。

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記者：林欣樂

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