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【家有囍事】星爺舊愛于文鳳結婚嫁百億闊少　周星馳曾向前度祝福：佢搵到喜歡嘅人

娛樂 14:33 2021/02/04

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周星馳前度于文鳳結婚。

周星馳舊愛于文鳯，今日被揭跟廖創興銀行第三代後人廖駿倫結婚，並已入紙註冊，令外間頗感意外。女強人于文鳳跟周星馳相戀十年，惜最終沒有名份，分手後更鬧至對簿公堂，最後跟「百億闊少」廖駿倫結婚。

于文鳳本身系出名門，父親于鏡波是香港建設的創辦人，家族資產傳高達30億。富戶千金于文鳳畢業於傳統名校女拔萃，一直受家人悉心裁培，後在家族公司位居要職，是商場「女強人」。

【家有囍事】周星馳舊愛于文鳳入紙註冊　嫁65歲創興銀行後人廖駿倫

周星馳與于文鳳一度愛得轟烈。（經濟日報圖片）

分手後看報才知于文鳳有新歡

于文鳳自跟98年跟喜劇之王周星馳認識，於2000年公開戀情，多年來在公在私皆能協助星爺。可是一直未打算結婚的星爺，跟于文鳳感情漸淡，在2010年二人宣布分手。

其實當時于文鳳已被拍到跟廖創興銀行第三代後人廖駿倫（又名廖堯城）約會。畢業於牛津大學法律系的廖堯城，本身事業有成，擅於金融投資，家族資產逾百億元，跟于文鳳出身背景相近。

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曾歷離婚的廖堯城，是城中鑽石王老五，先後跟劉嘉玲、李麗珍、嚴淑明傳過緋聞。曾有傳當年于文鳳跟星爺冷戰時，已跟廖堯城傳出拍拖消息，更指周星馳從報章才知道于文鳯另有新歡。

【周星馳于文鳳案】星爺上庭再爆昔日拍拖細節　被問前度是否等錢使以金句回應

為于文鳳找到真愛而開心

去年周星馳為分佣案出庭作證，曾談及跟于文鳳分手，當時星爺指跟于的關係由情侶「慢慢變淡」，然後變淡，關係再轉差「就朋友都唔係喇」，所以真正分手是「連朋友都唔係嗰種關係」。

去年星爺上庭曾提及舊情。（經濟日報圖片）

2010年3月于文鳳提出分手，而周星馳於同年7月左右，看到報道後才相信于文鳳與他分手了。

周星馳表示當時知道于有新男友，便完全明白情況，周坦言「雖然咁，我哋關係依然如最初開始，維持好朋友關係」，周誠言「佢搵到一個佢喜歡嘅人，我都替佢開心嘅」。

同場加映：姜麗文訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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