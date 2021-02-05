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【網上授課】疫情下幼稚園老師拍片做戲劇教育　港媽轟似「馬騮戲」：小朋友乜都學唔到

教育 12:14 2021/02/05

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日前有港媽在網上討論區發文，指其兒子就讀的幼稚園，老師經常拍片做戲劇教育，可是影片內容沒趣。

受疫情影響，幼稚園暫停面授課堂，學生改為上網課。日前一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指其兒子就讀的幼稚園，老師經常拍片做戲劇教育，「扮鬼扮馬」，可是內容沒趣，大人也看不明白，怒轟影片猶如「馬騮戲」，小朋友看完之後毫無得着。

港媽在文中指出，老師在影片中用垃圾袋扮演故事書中人物，也曾「扮動物屙屎」，令人不解。她指明白老師為此做了多番準備，可是兒子根本看不明白，亦感沒趣，結果「小朋友乜都唔識」。

港媽形容影片猶如「馬騮戲」，她與不少家長早前已向校方反映，希望老師改以其他模式上課，例如教生字、做小手工等，可是意見石沉大海。她認為戲劇教育於面授課堂進行會比較適合，老師可以和學生親身互動；現時兒子在家看老師所拍的半小時影片時，感到無聊，「你哋有冇見過小朋友喺屋企睇你哋啲片嘅反應？係完全唔想睇！唔想睇又點學嘢啊？」

帖文引來網民討論，意見兩極，有網民建議樓主替兒子找另一間學校，亦有網民認為樓主口中的「馬騮戲」或是老師的心血，應該予以尊重：

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責任編輯︰王明芳

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