1歲以下嬰兒體熱或虛弱及食器消毒不足　增患鵝口瘡風險嚴重可擴散至咽喉

▲ 不如由中醫師折解嬰兒鵝口瘡之成因。

嬰兒舌頭一撻撻白色、周邊焮紅，疑似奶垢但又抹不走？可能是鵝口瘡找上門。好多家長會誤以為是敏感，或其他口腔炎症，到底如何應如何分辨，哪些成因導致發病，應如何求醫治療？由中醫師一一拆解以上疑問。



鵝口瘡的好發族群為新生嬰兒，1歲之前最常見。註冊中醫師陳駒博士指，外在因素加上內在體質問題，都會增加發病風險。如嬰孩體質偏熱或虛弱，加上常接觸的物品、食具清潔不足，若再胡亂放進口中，就有機會造成細菌感染，出現鵝口瘡。



懷孕期間已釀病因 忌辛辣煎炸或進補太欠



其實早在懷孕期間，準媽媽的飲食習慣已會影響胎兒體質。如多吃辛辣、煎炸食物，或過分進補，有機會使胎毒增加，令胎兒出世後，患上鵝口瘡的風險更高。「吃過多此類食物的話，小朋友一出生體質就偏熱，容易出現鵝口瘡。」溫補氣血的藥材如當歸、阿膠等，補得愈多愈易積熱，其實也會反映於孕婦身上。「孕婦會口乾口苦、多夢，大便偏硬，難以排出或無法排清，小便也會較黃，這些都是熱氣的徵狀。」

進補需視乎孕婦的體質，體虛者或受得到補品，不太容易出現上述徵狀，也未必影響到胎兒，反而則有負面影響；而若衞生習慣不佳，陰道本身已染有念珠菌，生產過程也有機會感染到小朋友，使穢毒之邪侵入嬰兒口中，因而出現此症。



除了懷孕期間要留意，陳博士提醒父母，初生嬰兒的餵食、照顧上也要打醒十二分精神。因食器和玩具是否乾淨，食物的溫度、軟硬，都可造成細菌感染，出現鵝口瘡。

奶咀、奶樽或玩具消毒清潔不足，物件上若有念珠菌，嬰兒放入口時就會增加風險。而餵食時若過燙，食物過硬或具刺激性，則有機會造成口腔黏膜損傷，因而染病。

▲ 註冊中醫師陳駒博士指餵哺母乳時，如媽媽的乳頭未有妥善清潔，都有機會使嬰兒染上鵝口瘡。（吳霆俊攝）

體熱體虛都可致病 嚴重可蔓延至咽喉



鵝口瘡一般會長於舌頭或口腔兩側，這些位置會呈雪白、片狀的皮疹。陳博士指此病分實虛二証，前者屬心脾積熱，後者則為先天不足、體質偏弱。即腎陰虧虛，多見於染過大病或久病未癒、長期屙嘔者，損傷津液就會導致陰虛火旺，因而易惹鵝口瘡。



若為實証者，病程雖然較短，但口腔內的白色片狀皮疹較密集，周邊紅赤，甚至會有明顯痛楚。一般或伴隨住小便偏黃、大便惡臭的其他表徵，顯示體內積熱；虛証者病程較長，白色片狀的皮疹較少，周邊不紅，痛楚亦較輕。



鵝口瘡初期會長於舌頭或口腔，但若忽視病情，嚴重的話有機會蔓延至咽喉位置，繼而影響嬰兒的進食和呼吸。「口腔不適的情況加劇，也會不時流口水，甚至看到嬰兒像呼吸困難般，屬好嚴重的階段，一般臨床上就較少見到。」陳博士補充。

▲ （iStock圖片）

易與奶垢混淆 勿強抹白膜



舌頭上呈白色一片，有家長或以為只是奶垢，嘗試強行抹走白色皮疹。陳博士指此舉會造成口腔傷口，太粗暴的話有機會出血，其後再反覆感染。「一旦扯走表面的白色薄膜，其實會傷害到口腔黏膜，能看到有明顯損傷。我會建議家長用些溫水，看看能否抹得走，一般奶垢好易清理，鵝口瘡則難以抹走。」



另外「生飛滋」、手足口病亦是易於混淆的病症，陳博士解釋「飛滋」屬口腔、嘴唇上的一兩點紅點，而鵝口瘡則屬白色片狀，生「飛滋」時於頸部位置或摸到少許腫大的淋巴結。

至於手足口病，雖然口腔內也會有疱疹，但此症的疱疹會蔓延至手腳，更會有發燒、咳嗽等徵狀，家長可留意嬰兒的接觸史，找出感染源頭；若出現類近徵狀而又不知因由，最重要及早求醫，切忌自行判斷並處理。

▲ 有需要時可配合外用藥，塗於鵝口瘡位置，加強療效。（吳霆俊攝） ▼ 點擊圖片放大 +2

外敷內服雙重治療



若因鵝口瘡而求醫，中醫會先辨別病人體質，繼而決定治療方案。若為實証，即心脾積熱，中醫會使用清心瀉火的藥方，如淡竹葉、燈心草、梔子、黃連等。若為虛証，即陰虛火旺，帶虛熱的話，則會使用熟地黃、淮山、知母、丹皮、玉竹等，達滋陰清熱之效。兩組藥方的目的均為清熱，紓緩鵝口瘡所引起的局部徵狀。

鵝口瘡周邊的赤紅會漸漸變淡，並改善因積熱而引起的小便黃、大便臭的問題。虛証者因紅和痛感不明顯，故表面看無太大變化，但鵝口瘡的徵狀都會慢慢減退。

除了內服中藥調理，陳博士指可配合外用藥，加強療效。因嬰兒不懂得漱口，家長可以棉花棒沾藥，塗於鵝口瘡的位置。「用金銀花和甘草各5至10克，3碗水煲成1碗，放涼至室溫後即可使用，每日清潔3至5次。」而在患病期間，餵食後可讓嬰兒喝少量溫水，以清潔口腔。



生活預防貼士



＊懷孕期間要注意個人衞生，若發現陰道不適，或懷疑受念珠菌感染，要及時治療。另需避吃辛辣煎炸食物，或進補過度。

＊嬰兒會用的奶咀、奶樽，會接觸的物品和玩具，都要定時清潔消毒。

＊餵食時小心過燙，或有硬物會損傷嬰兒的口腔黏膜。

記者：吳霆俊

