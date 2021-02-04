【恢復面授】教聯會反對當局推卸為教師檢測責任　促政府安排到校為教職員免費檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，教育局提出學校如安排全校教師每隔14天檢測，可申請於農曆新年假後全面復課。教聯會反對局方將教職員檢測責任完全推給學校，政府應承擔更大責任，主動加派人員或外判檢測商到校，為教職員進行免費檢測，並與業界溝通，以制訂逐步恢復面授課堂的可行方案；教協則稱教師非高風險行業，質疑要求教師檢測必要性，促局方提出科學理據。

教育局昨日（3日）宣布有條件復課安排，全港學校在農曆新年假期後，倘能安排全校教職員定期每2周進行新冠病毒檢測，便可申請全校恢復半天面授課堂；否則可按校本需要，安排不多於全校三分一學生回校上半日課，較目前僅容許中小學安排最多六分一人回校為多。詳情請見【下一頁】

教聯會今日發聲明，認為為學生健康著想，教職員有責任定期接受新冠病毒檢測；惟反對局方把教職員檢測責任完全推給學校，政府應承擔更大責任，主動與業界溝通，以制訂逐步恢復面授課堂的可行方案。

教聯會又指，隨確診個案漸漸回落，加上學校暫停面授課堂多時，急需追回教學進度，呼籲教育局逐步放寬至可讓全校一半學生回校；同時政府應主動加派人員或外判檢測商到校，為教職員進行免費檢測，以及早切斷隱形傳播鏈，讓全港學生早日重投校園生活。

教協昨日亦稱，有關做法並非以學生福祉為先，反而把責任推卸給學校及教師，以復課為籌碼變相強制要求教師檢測，令教師成為磨心；強調教師並非高風險行業，日常課堂中較少緊密接觸，質疑要求教師檢測的必要性，促局方提出科學理據。

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責任編輯：陳正怡