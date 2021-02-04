在職家庭津貼工時要求減半至72小時　料2.4萬人受助涉款逾9億元《內附申請資格》

▲ 政府進一步推出支援有經濟困難人士及家庭的措施。

政府今日（4日）公布進一步支援有經濟困難人士及家庭的措施，勞工及福利局局長羅致光表示，政府會建議推出2項措施，包括向立法會財務委員會建議一項有時限的措施，在職家庭津貼計劃（職津）下的非單親住戶基本工時要求，由目前每月最低144小時，下降一半至72小時；另一項措施則是取消以個人為申請單位鼓勵就業交通津貼（個人交津），為期一年。

羅致光解釋，職津雖然目標鼓勵基層住戶全職就業，惟在持續疫情影響下，政府認為限時大幅放寬工時要求，能夠更加幫到更多基層住戶符合資格紓緩燃眉之急。他又指，疫情下不少工友收入下降，但因開工不足，達不到計劃的工時要求，變成雙重打擊，預料有2.4萬人受惠，涉及開支9.5億，而最高上限仍為192小時。

他又指，職津工時要求更改後，中間工時會由152小時降至132小時，3個不同工時要求的資助金額為1000元、1200元、1400元。他又說，今次以一年為限期，是因不能百分百掌握職津工時、收入及資產上限的申請人數，現時只屬估算，故今次設下時限，是希望了解疫情下減少工時要求實際情況如何，不排除會延長有關措施。

羅致光又稱，政府於2019年推出公共交通費用補貼計劃，合資格的個人交津申請可同時領取兩項性質相近的公共交通補貼，被視為雙重津貼，另外留意到95%領取個人交津人士符合經限時放寬職津每月工時不少於72小時的基本要求，相信他們轉為申請職津和符合其他申請要求，可以獲得更高額津貼。

至於短期食物援助方面，羅致光指，剛失業或就業不足家庭會想透過援助開支紓緩開支，惟資產或會超出上限，政府計劃由今年6月起放寬資產上限，與職津看齊，以4人家庭為例會放寬一倍，由現時26.4萬元，放寬至54.8萬元；一人家庭資產限額由現時9.9萬元，放寬至26.6萬元。

教育局昨日（3日）宣布有條件復課安排，全港學校在農曆新年假期後，倘能安排全校教職員定期每2周進行新冠病毒檢測，便可申請全校恢復半天面授課堂，復課最新安排，按圖即看：

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記者：陳子謙、陳正怡