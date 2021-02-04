【好人好事】大埔甜品店老闆聯同深水埗餐廳　免費派糕點糖水與口罩助基層渡年關

▲ 本港有善心老闆聯合一起向基層免費派糖水、賀年糕點與口罩。

受疫情影響經濟下，今年年關特別難過，很多餐廳小店生意大受影響，基層更是苦不堪言。在如此艱難的日子，本港有善心老闆守望相助，聯合一起向基層免費派糖水、賀年糕點與口罩，展現自強不息的精神！

大埔糖水店「滑嘟嘟 Sweet Bon Bon」老闆娘早前向深水埗琦興餐廳買飯券，送飯券給基層人士，近日她跨區到位於深水埗通州街的琦興餐廳，聯合在農曆新年前向基層有需要人士送暖。

▲ 大埔糖水店「滑嘟嘟 」老闆與深水埗琦興餐廳老闆派發年糕、糖水與口罩給基層。（圖片：滑嘟嘟facebook）

大埔善心街坊捐出2萬個口罩

早前在其facebook專頁已預告是次善心行動，向大埔街坊籌集家中過剩的口罩，街坊一呼百應，捐出約二萬個口罩，當中大部份口罩是獨立包裝，以及優質的香港製造口罩，藉此希望能讓基層人士減少因負擔重而自行採用劣質口罩。老闆娘跟一班義工將口罩處理分拆包裝好，方便分發給基層家庭及長者。

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派賀年糕點與糖水

於2月2日再發帖分享，老闆娘和團購組織「大埔團購神獸」以及一班義工們，到深水埗聯同琦興餐廳派飯盒、口罩、賀年糕點、糖水給公公婆婆及基層家庭的情況。透過共同合作，在新年前讓一衆基層長者及露宿者送上關懷。老闆娘有感：

以往香港紙醉金迷魚翅撈飯年代，個個有生意搵到食，各自各精彩本無不妥，但在艱難逆境上我們更要自強不息。

▲ 大埔糖水店老闆積極行善。（圖片：滑嘟嘟facebook）

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受限聚令、禁堂食等影響，琦興餐廳受創整整一年有多，四方壓力下依然堅持派飯，向弱勢社群伸出援手。「滑嘟嘟」主打外賣，有感幸而勉強捱得過，所以更加要回饋社會，幫助同路人，亦感謝一眾善心人，當中有人更捐錢作購買近80份賀年榚點作派發。

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內容及圖片獲「滑嘟嘟 Sweet Bon Bon」授權刊登。

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責任編輯︰顏紫燕