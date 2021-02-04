【食用安全】雜錦魚生飯驚現隱藏菜式　食客：已食咗落肚點算？

▲ 有網民食魚生飯時發現一樣意外之物。

港人喜歡食日式料理，但應想像不到會在魚生飯中，發現一樣意外之物。有食客近日在網上分享，食雜錦魚生飯時見到一塊完整冬菇，事主更幽默一問：「乜冬菇都算係魚生黎咩？」引來網民笑話。

一名網民近日在Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖稱，進食雜錦魚生飯時，意外發現用來裝飾的假葉背後是一塊冬菇，直指是隱藏菜式。事主更搞笑問：

係咪我孤陋寡聞？乜冬菇都算係魚生黎咩？

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事主隨後表示，上網找食物原圖見不到有冬菇，又指自己已吃下肚，詢問 一眾網民應該怎麼辦。有網民就笑稱：「恭喜你呀，食到謎之料理」、「松茸貴，用冬菇頂佢先」、「師傅整開糯米雞」、「就新年嘛，新春菜式」。

有同樣光顧過該餐廳的網民就表示：「食過呢間好多次，係會有冬菇不過係切碎左ga , 原隻上都試過。」並稱冬菇已煮熟，可安心食用。

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責任編輯：羅嘉欣