華永會三千萬抗疫及社會復原計劃　同心抗疫　貢獻社會

新冠肺炎疫情的突襲，對社會各界帶來沉重的打擊。持續的疫情不只令人感到徬徨無助，更令人感嘆生命的無常。為鼓勵及協助大眾建立積極正向的人生觀，共渡這個艱難時刻，一直致力推動「生命教育」的華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）從事慈善工作已踏入30年，除了恆常的「年度慈善捐款計劃」外，去年更推出三千萬「抗疫及社會復原計劃」，與香港人同心抗疫。



疫情已持續逾一年，為與港人同心抗疫，華永會於去年撥款三千萬港元，推行「抗疫及社會復原計劃」並透過涵蓋教育界、醫護界、體育界及基層家庭的4大項目，激勵大家抱着正面態度，共同應對挑戰，向社會各界宣揚生命意義。

正向多媒體教材 助學生認識生命教育

「『生命教育』對本港學生意義重大，假如我們能在他們的求學階段，透過認識『生命教育』，給予同學更多的鼓勵和支持，我相信對他們的成長，以至人生的發展能有決定性的作用。」面對疫情帶給學生，以至大眾的負面情緒，基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬喜見華永會與循道衞理優質生命教育中心，合辦推出「善亮人生－在生命的順流或逆流中成為更好的自己」計劃，向中小學生及社會大眾宣揚生命教育、正向價值觀及理念，讓學生以正向思維面對疫境。



策劃此計劃的循道衞理優質生命教育中心總幹事陳穗透露，在華永會的資助下，讓中心有資源製作20套正向思維的動畫和人物故事影片，並印製了生命教育教材套，免費分派給本港的中小學。「想不到學界的反應熱烈，數百份教材套很快便派完。」她表示，華永會留意到學界需求甚渴，更額外資助中心加印2,000份相關教材套，免費提供予更多中小學，令每間學校都獲得教材套。「華永會的宗旨是以推動生命教育及善亮人生為目標，真的很感謝他們在實踐計劃時的用心和全力參與，為我們提供寶貴意見。」

▲ 陳穗（左）與梁冠芬（右）感謝華永會撥款支持製作多媒體生命教育影片、動畫及教材套，為學童及青少年發放正能量，學界反應熱烈。

舉辦網上演唱會為醫護打氣

疫情讓年輕人有認識生命、反思生命的機會，但同時亦為醫護人員帶來沉重的壓力。為感謝醫護人員在疫情期間的無私貢獻和付出，華永會透過「抗疫及社會復原計劃」邀請了歌手區瑞強免費舉辦了4場網上演唱會。

「我們原本計劃舉辦實體演唱會，招待數以千計的醫護人員觀賞。但因限聚令關係，我們決定將演唱會移師網上舉行，既符合原來的目的，亦可令更多朋友可以觀賞。而我們更特別輯錄歌曲光碟，讓醫護人員空閒時細心觀賞。」區瑞強表示，收到不少醫護人員的正面迴響，令他感到十分恩惠。

▲ 區瑞強感謝華永會支持舉辦網上演唱會，為醫護打氣。

抗疫及社會復原計劃惠及社群

「華永會早於1991年已開始從事慈善工作，至今年已踏入30年，多年來與港人同步向前。」華永會內部事務委員會主席黃錦財解釋，這次推出的「抗疫及社會復原計劃」，當中包括了「善亮人生－在生命的順流或逆流中成為更好的自己」多媒體中小學教材套、「華永善亮人生．區瑞強網上演唱會」、「華永跳繩及德育推廣計劃」，以及「港製愛心保健湯包送暖行動」等4大項目，計劃涵蓋社會各界，包括教育界、醫護界、體育界及社會大眾的需要。

▲ 華永會內部事務委員會主席黃錦財表示，華永會撥款三千萬港元推行的「抗疫及社會復原計劃」涵蓋社會各界，包括教育界、醫護界、體育界及社會大眾的需要。

黃錦財指出，華永會與新界區體育總會合辦的「華永跳繩及德育推廣計劃」於2020年在新界九區開展，免費為中小學生提供持續系統性訓練，藉此鍛鍊青少年的身心，並從中宣揚德育；而透過資助中醫慈善團體舉辦「港製愛心保健湯包送暖行動」，向全港18區贈送90萬份保健湯包，為弱勢社群及基層家庭獻上關懷。他期望透過是次計劃能為相關社群以至大眾帶來更多正能量，即使疫情持續，仍能正向面對，同跨「疫」境。

▲ 陳穗與梁冠芬向黃錦財（左）表達謝意，感謝華永會在實踐計劃時的用心和全力參與。

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