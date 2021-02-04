【惡臭老師】4日洗1次頭散發「乞衣惡臭」　鄰座老師呻戴口罩都聞到︰頭皮雪花咁大

▲ 有老師不注重個人衛生4日才洗一次頭，身上更散發出惡臭，令同事感到好難頂。

為人師表必須以身作則，首先要有整潔的儀容，但一名教師在網上大呻，其學校同事的個人衛生惡劣，4日才洗一次頭，身上更散發「乞衣嘅臭味」，坐在隔鄰的他戴上口罩都聞到。校長曾暗示過該同事要注意整潔，但仍未有改善，故該名投稿教師向網民請教。

該名教師網民在facebook專頁「奴工處」投稿，以標題「好大陣異味傳入我鼻」為題發文，他投訴隔離的同事3、4日才洗一次頭，「頭頂上時常有雪花咁大塊頭皮」，身上更散發出「乞衣嘅臭味」，這並非臭狐味。

校長曾暗示要外表整潔

教師看著他有時會用手抓其「黐立立」的頭髮，覺得非常恐怖，而他的惡臭難頂到隔住口罩都聞到！校長曾經暗示該同事要留意外表整潔，而其他同事知道卻不敢作聲，該名教師不知道應如何開口提醒對方。

你係佢同事，會唔會出聲叫佢日日都要洗頭呢？

網民︰直接送洗頭水

網民紛紛留言獻出妙計，有人提議借討論洗頭水「過橋」，或者送一支給他。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳