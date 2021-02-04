林鄭︰擬修例改善舊樓消防　鄭泳舜冀政府年內提交草案

▲ 鄭泳舜希望政府在完成修例前，現提供短期支援。（資料圖片）

特首林鄭今日宣布，決定修例賦予屋宇署及消防處「入場權」，可先為舊樓，特別是「三無大廈」，或符合要求的業主，提升大廈消防安全設施，民建聯立法會議員鄭泳舜認為，此舉顯示了當局願急市民所急。他要求當局，提早在今年上半年展開諮詢，冀年內可向立法會提交修例草案。

鄭泳舜又希望，當局在完成修例前，須先提供短期支援，包括派發防火用品如滅火筒或防火氈，並加快督促「提升消防安全資助計劃」的推行。

鄭泳舜表示，去年11月油麻地發生的唐樓大火，造成8名尼泊爾裔市民喪生，事件反映舊樓的消防安全隱患，儼如都市炸彈。民建聯其後約晤政務司長及跨部門代表，提出幾項建議，包括參考現時屋宇署面對有安全風險樓宇維修，可先清拆復修、後追討費用做法，研究修改相關消防條例，並賦予部門「入場權」，先為有安全風險的舊樓執行法定命令及進行提升消防安全設備工程。

「先進場」後收費方面，民建聯認為，當局亦要一併考慮業主還款能力問題，研究擴大原有消防安全資助計劃或在其他樓宇復修計劃下提供支援。民建聯又要求當局，檢視2018年下半年開始的消防安全改善工程資助計劃進度，加快推動計劃。

另外，關於特首提出，在今個立法年度提交實施劏房租管的條例草案，並接納議員的私人草案，規管劏房濫收水費情況。民建聯認同當局做法，但政府傾向讓受規管的劏房業主2年內加租可達15%，民建聯則認為加幅過高，基層市民難以接受，希望當局釐定修例細節時，多聆聽立法會議員及居民意見。

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責任編輯：林曉君