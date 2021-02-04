【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾

▲ 陳葦璇自參加《全民造星III》後人氣急升。

2020年底，ViuTV《全民造星III》掀起久違的「守在電視前看直播」熱潮，笑與淚交織，本土味十足的表演令參賽者人氣攀升。陳葦璇（Kira）撇掉曾經在組合As One的青春少女「陳嘉茵」形象，以強而有力的歌舞表演出發，成功讓她搶佔三甲一席位。

陳葦璇並乘勝於1月底推出有份參與作曲填詞的新歌《本日終了》。新歌中的「完結是另一個開始」，既是陳葦璇新歌的詞中意，也是她入行5年一直走來的體會。

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▲ 陳葦璇去年底在《全民造星III》奪亞軍。（陳家瑩攝）

6歲起習「舞」 15歲立志做跳唱歌手

由陳嘉茵進化為陳葦璇，束起一頭短髮的Kira外表硬朗剛強，有看過她在《全民造星III》表演的你也定會想起她勁歌熱舞，魅力十足的模樣。「其實在很小時我就是個經常口噏噏，會自己唱歌的妹。」

陳葦璇愛表演的心源起自舞蹈，6歲的她已學中國舞，10歲跳拉丁舞，大專時接觸街舞，至加入As One始學習K-Pop。

Kira回憶起確立做跳唱的原因：「以前我一直當跳舞是興趣，並未有立志做很成功的人。直至15歲陪朋友參加歌唱比賽，便發現最喜歡邊跳邊唱的感覺，亦立志要在此行發展。」

她續道：「其實我也不知道是哪來的自信，以前我哨牙又運動員身型，參賽時會把拉丁舞融入張惠妹的歌，表演好奇怪，但評判覺得我有台風給我名次，就讓我有了勇氣繼續走下去。」

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▲ 陳葦璇於2015年以組合As One出道。（網上圖片）

苦爭As One出道機會

不過，自知不足的Kira也立刻找歌唱老師學習唱歌，提升自我爭取入行機會。「以前有參加很多比賽，但入行與比賽是有一段很大的距離，即使贏了有合約都不一定會成功出道，所以便自薦參加As One的招募活動，想着有機會便去吧！」

As One於2015重組出道，迎來新成員陳葦璇及蘇皓兒。Kira自言與女團風格相反，更可謂是零關係，要在公司的調較及訓練下，才找到身上屬於女團可愛清純的特質。

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在經歷中成長

幾經艱辛憑努力成功出道，Kira卻漸漸認清「女團」不適合自己：「當時有很多朋友告訴我很喜歡《Candy Ball》這首歌，也很喜歡As One，我是很感謝他們的支持，但內心卻覺得當時的作品不屬於自己，雖然是可以做很可愛的事，但始終覺得不合適。」

她表示，現在終於找到合適的歌曲風格：「即使別人喜歡與否，我也覺得歌是屬於我，我對我的歌有歸屬感。」

雖然As One的生活僅維持短短兩年，但Kira對此非常感激：「那兩年最大的得著是經歷與經驗，現在表演不會怯場，懂得與人交流也是從以前學習而來，譬如以前我做訪問是一定不會出聲的。」

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▲ 陳葦璇表示曾感女團的少女可愛形象與自己不合適。（陳家瑩攝）

媽媽親縫戰衣參賽

As One的結束，便是陳葦璇個人歌手生涯的開始。她出過單飛歌曲，為過大熱歌曲《告白氣球》編舞跳Cover，紅遍台灣，更獲邀到台參加《希望之星》比賽奪得總亞軍。

不過此時的Kira對事業定向仍在探索，也經歷迷惘：「小時候以為出歌便會有人聽有人認識自己，但其實是要一段很長的時間，可能出道5年在街上都不會有人認到你。」

▲ 陳葦璇有媽媽親手為自己縫製比賽戰衣。（受訪者提供）

幸好她的心態放得開：「我相信時機命運，在這個時間努力做過的事不一定是為了當下，可能是為了下一個時間點，或要去到某一個位，所以中間要做這些鋪排走這些路。」

走在這段追夢的路上，或許會感到迷失，但有爸媽的支持，也成為Kira努力不放棄的原因。她談起父母：「以前是爸爸幫我找唱歌學校，媽媽就會親手替我整比賽的戰衣，由幼稚園表演扮小魚仙，到現在，很多衣服都由她親手製造。」

早前，Kira的父母更為了替女兒在《造星III》的決賽中拉票，專程叫親戚好友投票，遇上不懂用社交平台的人，更親身慢慢教導，出心出力支持愛女，全因他們最想女兒做到喜歡的事。

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《造星III》再出發迎事業曙光

去年，Kira決定由陳嘉茵改名陳葦璇，除因風水命數外，也代表她決意結束過去迷惘的時期。

雖然《全民造星III》節目冀幫助實力明星再出道，但Kira就相信不是重頭來過：「我沒有想太多便去，因為本來就沒有包袱，當是一個給自己的新挑戰，反而參加後內心改變了很多，擁有觸碰傷疤的能力，才會做得出好的表演。」

▲ 陳葦璇推出新歌《本日終了》。（受訪者提供）

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她笑指比賽中大家都是「喊包」：「有很多工作坊都很觸動自己，會想起從小到大的經歷，感激一直以來陪伴成長的父母，這些並非傷心畫面，反而快樂的片段更催淚。」

Kira分享與導師林二汶的深刻對話：「她問我覺得自己是甚麼人？我答普通人。她說『原來你覺得自己係咁普通，咁你做到咁唔普通既事，真係要好Proud of自己。』這句說話真的令我學懂接納以前，也更欣賞自己。」

▲ 陳葦璇相信有以往的努力才可成就今天的自己。（陳家瑩攝）

《全民造星III》比賽中，Kira是當中名氣較高的參賽者，但正因如此亦引起不少爭論與批評，連帶評判對她的要求都更高。

不過，Kira也無懼挑戰：「我喜歡要求高的人，最喜歡花姐一針見血，出來表演就會更好看。我也有看所有評論，因為要了解大眾的想法，如果有人不喜歡便想想要如何改善，不可以被難過掩蓋要進步的心。」

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決賽中，Kira贏得亞軍，是《全民造星》史上首位女性三甲入圍者。曾有指她因參賽而向公司借逾十萬兼要停工，她就回應稱：「其實公司真的對我很好，都不是借錢，而比賽後接到的工作，已可Cover支出。這是一個有得必有失的經歷，而這個經歷是幾多錢與事都換不到，況且我得到的已比想像中多。」

比賽完結又是另一個開始。2021年她以經歷寫進新歌《本日終了》，因為不論是曾經的陳嘉茵，或現在的陳葦璇，她始終相信：「將以前的瘡疤成為現在的基石，一定會創出屬於自己的一片天。」

服裝：PortsPURE

化妝：Melody Chiu

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO

場地：Mar party & Studio

記者：陳家瑩