《正義聯盟》加長版3月HBO Go上架　揭蝙蝠俠+神奇女俠+超人暗黑過去

▲ 《薩克薛達之正義聯盟》

集合神奇女俠、蝙蝠俠、水行俠、超人、閃電俠等多個DC超級英雄的《正義聯盟》 （JUSTICE LEAGUE），將由導演薩克薛達重剪加長版本，《薩克薛達之正義聯盟》（ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE）定於 ３月18日獨家於HBO GO上線，電影並釋出全新預告海報。

《薩克薛達之正義聯盟》（ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE）劇情描述「蝙蝠俠」布魯斯韋恩（賓艾佛力飾）與「神奇女俠」（姬加鐸飾），為了確保超人（亨利卡維爾飾）不是白白犧牲，兩人便計畫聯手招募一支由超能力者所組成的戰隊，共同挺身保護世界。

▲ 《薩克薛達之正義聯盟》新版海報。

為了組成前所未見的超級英雄聯盟，他們必須坦誠面對自己的過去、突破自身的心魔。但面對荒原狼、達克賽德與狄薩德（DeSaad）的陰險計謀，蝙蝠俠、神奇女俠、水行俠、鋼骨，以及閃電俠的努力與團結卻可能為時已晚，來不及拯救正走向毀滅一途的地球。

《薩克薛達之正義聯盟》香港與其他亞洲地區觀眾可透過HBO GO觀賞；美國地區觀眾可以於HBO Max觀賞。