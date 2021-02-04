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【限量精品】黑白 x TOMA Miniatures 推港式奶茶微縮模型　細說港式奶茶文化故事兼慈善義賣

休閒消費 18:01 2021/02/04

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

黑白®正積極籌備推出五款「黑白®正宗港式奶茶微縮模型」讓市民分批換購。(圖片由黑白®提供)

黑白淡奶品牌最近首度夥拍本地著名微型藝術家團隊 TOMA Miniatures，製作一套五款手工精細「黑白®正宗港式奶茶微縮模型」，細說港式奶茶文化故事。有別於微縮模型界普遍只用一種單一比例，今次團隊特別在作品中加入不同比例的場景模型及人像公仔，配合1比1真實大小的黑白®奶茶杯，令模型游走在虛實之間，充滿玩味和層次感，極具收藏價值。

點擊大圖查看「黑白®正宗港式奶茶微縮模型」：

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首批限量180套微縮模型大受歡迎，已獲眾多本地飲食業界的善長認購，所籌得的款項將不扣除成本，全數撥捐香港餐飲聯業慈善基金，為餐飲業界提供適切的援助，支持行業發展及提升餐飲從業員專業水平。

香港餐飲聯業協會主席謝寶達先生(圖右)代表協會感謝菲仕蘭(香港)有限公司對業界支持。圖左為 菲仕蘭香港乳製品客戶拓展副總監伍偉倫先生。(圖片由黑白®提供)

同場加映：簡易賀年食譜即睇【下一頁

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責任編輯：張懿慧

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