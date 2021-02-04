有議員政黨建議港府設短期失業援助金　羅致光：以失業率劃界提供援助不合理

▲ （程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續逾一年，失業率高達6.6%，有議員提出政府應向失業人士提供短期失業援助金。勞福局局長羅致光回應指，如以失業率劃界提供短期失業援助金，屬不合理社會政策，認為政府應認真研究及理解，應做或不應做的政策。

政府今日（4日）公布進一步支援有經濟困難人士及家庭的措施，包括放寬在職家庭津貼計劃（職津）下的非單親住戶基本工時要求，及食物銀行援助的資產限額。詳情請見【下一頁】

民主黨昨日(3日)就《財政預算案》提出多項建議，包括強烈要求政府設立失業援助金，向每名失業人士每月發放9000元，為期6個月。而議員周浩鼎今(4日)亦於特首答問會建議港府推出失業援助金，幫助處於水深火熱的基層市民，希望特首認真考慮。

勞福局局長羅致光回應稱，現時失業率高達6.6%，有政黨或議員建議設立臨時津貼，如失業率跌破4%就「叫停」，形容是非合理社會政策，「為何4%就幫，但如屬3.99%的失業人士」，強調失業人士的需要都是一樣。

他解釋，如訂立限期至12月31日，「12月31日前失業就提供幫助，但明年1月就無援助？」認為「有時限」的講法亦需認真去考慮，又指政黨好喜歡審時度勢說話，「今日的說話，半年後或9個月、1年後又會審時度勢說另一番說話」，強調政府應認真研究及理解，應做或不應做的政策。

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責任編輯：陳正怡