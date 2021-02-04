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【行政長官答問大會】建制派：支持特首立法方向　冀與行政機關建立具建設性關係

政治 16:08 2021/02/04

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特首林鄭月娥今日（4日）在行政長官答問大會，提出5個立法建議。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今（4日）出席立法會行政長官答問大會時，提出5個立法建議，包括公職人員宣誓安排、引入非本地培訓醫生特別註冊制度、改善舊樓宇消防安全、引入劏房租金管制、加強保障私隱及打擊網絡「起底」行為。建制派6個政團，包括立法會六人組、民建聯、經民聯、工聯會、自由黨、新民黨今發聲明指，支持林鄭月娥提出的立法方向。

聲明提到，有關引入海外培訓醫生、改善舊樓宇消防安全、加強保障私隱及打擊網絡「起底」行為，都是建制派六大政團代表，早前與行政長官會面時提出的建議，對此向林鄭月娥表示感謝。

聲明指出，行政長官的行動對改善行政立法關係具有積極意義，建制派議員期望與行政機關建立更具建設性的關係，在共同對抗疫情、維持社會穩定，推動民生改善的工作上共同為香港社會及市民服務。

建制派議員又在聲明稱，充分肯定特區政府願意吸納立法會建制派的意見，在新形勢的立法會下，行政長官今日的行動充份體現行政機構和立法機構的合作，能有效推動社會穩定，體現改善民生，他們將在立法會審議有關立法建議時，積極提出改善意見，令立法內容更貼近社會所需。

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記者：尹櫻霖

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