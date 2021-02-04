【新冠疫苗】醫療所調查指90%受訪者願意接種疫苗　拒絕接種者：需要疫苗證明或有津貼時會考慮

有醫療診所的調查今日（４日）指出，在逾一千名受訪者中，約九成打算接種疫苗，與近期的香港大學的調查指只有46%的受訪者願意接種成反差；而拒絕接種疫苗的65%受訪者指，如果出境時需要出示疫苗接種證明的話，他們會有較大的機會選擇接種疫苗。

今年1月領康醫療診所，電郵問卷訪問了屬下診所病人，以了解他們現時對新冠疫苗的看法。問卷獲1,020個回覆，當中90.4%的受訪者表示了打算接種疫苗，77%的受訪者是香港永久居民。

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調查又發現，除了醫生外，只有45%的領康醫療職員希望接種疫苗，與香港大學調查發現約46%受訪者願意接種疫苗的數據相似。

拒絕接種疫苗的65%受訪者指，如果出境時需要出示疫苗接種證明的話，他們會有較大的機會選擇接種疫苗；另4%的拒絕接種疫苗受訪者指，如果有經濟上的津貼，他們會考慮接種疫苗。

而52%的受訪者表示較想接種輝瑞/BioNTech疫苗，29%較想接種牛津-阿斯利康疫苗，而3%較想接種科興生物疫苗。

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責任編輯：陳麗娜