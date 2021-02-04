【煮場爭霸】黃亞保心念基層向低收入家庭送暖　保哥透露《煮場》冠軍誰屬

▲ 黃亞保向基層送暖。

TVB飲食節目《煮場爭霸》中菜代表黃亞保近日人氣急升，保哥感激觀眾支持之餘，希望在疫情之下盡綿力為社會帶來愛和快樂。今日保哥便特別送贈「亞保廚房」秘製500底「亞保陳皮金沙奶皇糕」予鄰舍輔導會，再發放至低收入家庭和區內的青少年和兒童。

保哥今早位於東涌的鄰舍輔導會綜合中心出席捐贈的儀式，大會安排八位受惠家庭代表接受，他們見到保哥都非常開心，紛紛要求合照留念，更有家庭主婦向保哥請教廚藝。

【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神 保哥逆境自強感激太太陪追夢

▲ 保哥因節目人氣急升。

保哥：大家開心我便開心

保哥表示：「好開心節目出街後，有更多人認識我，希望我將自己心思同大家分享，大家食得開心，我就更加開心。新年祝福大家都牛年快樂，身體健康，事事順利！」

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保哥受訪稱，很開心自己的廚藝和人生故事能夠跟大家分享，雖然礙於疫情關係不能夠逐一將心思送上，但希望大家收到他由衷的一份心意。

《煮場爭霸》星期六大結局，不少網民關注誰勝誰負？保哥說：「最後幾集大家一定要支持，誰會贏當然要賣關子，只能說有一個贏家，不會打和！」

▲ 受惠家庭跟保哥合照。

《煮場爭霸》跟張錦祥師傅識英雄重英雄，競賽中又見到互相學習，絕對是難得一見的廚藝競技。

保哥日前煮即食麵，竟然製作出「一柱擎天」的藝術品，令不少人讚嘆，他說：「我知家庭觀眾可能不會搞太多花臣，不過節目效果幾好。」

問到會否聽從民意齊齊開拍第二輯？保哥說：「不知監製會否開，我跟Ricky都好期待，因為出第二輯代表大家鍾意睇，希望有機會再鬥過！」

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