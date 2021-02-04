【新冠肺炎】過去兩周源頭不明病例佔比37%　徐德義籲市民新春避免跨家庭聚會

▲ 食物及衞生局副局長徐德義出席本港疫情記者會。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局副局長徐德義今日（4日）在本港疫情記者會上表示，自去年11月中以來，本港第四波疫情一直反覆，過去兩星期錄得685宗病例，當中源頭不明個案有253宗，佔37%；無病徵個案佔224宗，佔33%，顯示社區仍有隱性傳播鏈。

徐德義指，第二及第三沒疫情時，個案到達高峰後，有逐步回落情況，但第四波疫情初期，個案宗數高位維持4個星期，7天平均宗數仍有30至40宗，其後更出現反彈，7天平均宗數達70宗，回落情況較慢，而最近確診數字仍停留在雙位數字。而當局自去年11月15日至今年2月1日，政府一共進行超過300萬個檢測。

徐德義說，年近歲晚，不少市民以往都會與親友﹑同事共慶佳節，但疫情當前，政府強烈呼籲市民在避免友情反彈的情況下，為己為人，避免跨家庭聚會，盡量以電話及視像方式互相祝賀，若要直接會面，應縮短時間，全程戴口罩，避免飲食。

此外，本港今日（4日）新增22宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入病例，本地個案佔19宗，當中10宗屬源頭不明。

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記者：陳曉瑩