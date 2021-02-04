  • 21°C
香港時間 : 2021204日 (四) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】紅磡海灣軒酒店顧客服務員確診　當局將紅磡海灣軒酒店納入強制檢測

社會 16:49 2021/02/04

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增22宗確診個案，19宗涉及本地個案，包括10宗感染源頭不明。再有大廈出現確診個案需作強制檢測。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名服務員確診，早前亦有一名外判職員亦確診，故有關酒店需強制檢測。

歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名顧客服務員確診，負責前枱工作，於1月28日最後上班，翌日發病，1月30日曾接受檢測呈陰性，2月2日曾向私家醫生求診，獲轉介至屯門醫院急症室求醫亦確診。

有關酒店早前亦有一名外判維修員工確診(個案編輯：10207)，最後於1月25日上班，二人均於海灣軒酒店工作，但未有接觸；而早前該酒店有6名保安確診，分別於1月16日至20日發病，當時有80多名保安須檢疫，及後未再發現有確診。

因應持續出現確診個案，當局會將紅磡海灣軒酒店納入強制檢測，員工須於２月５日至２月６日間接受檢測。

另外，亦有多幢大廈須納入強制檢測名單：

  • 將軍澳怡心園第4座
  • 紅磡崇潔街11號崇字大廈祟愛樓
  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 大埔仁興街23-25號觀南樓
  • 尖沙咀金巴利街16號
  • 元朗阜財街14號宏豐大廈
  • 馬鞍山恆安邨恆江樓

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
13:37 2021/02/03
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢
15:09 2021/02/03
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢