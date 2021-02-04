【強制檢測】紅磡海灣軒酒店顧客服務員確診　當局將紅磡海灣軒酒店納入強制檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增22宗確診個案，19宗涉及本地個案，包括10宗感染源頭不明。再有大廈出現確診個案需作強制檢測。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名服務員確診，早前亦有一名外判職員亦確診，故有關酒店需強制檢測。

歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名顧客服務員確診，負責前枱工作，於1月28日最後上班，翌日發病，1月30日曾接受檢測呈陰性，2月2日曾向私家醫生求診，獲轉介至屯門醫院急症室求醫亦確診。

有關酒店早前亦有一名外判維修員工確診(個案編輯：10207)，最後於1月25日上班，二人均於海灣軒酒店工作，但未有接觸；而早前該酒店有6名保安確診，分別於1月16日至20日發病，當時有80多名保安須檢疫，及後未再發現有確診。

因應持續出現確診個案，當局會將紅磡海灣軒酒店納入強制檢測，員工須於２月５日至２月６日間接受檢測。

另外，亦有多幢大廈須納入強制檢測名單：

將軍澳怡心園第4座

紅磡崇潔街11號崇字大廈祟愛樓

將軍澳和明苑和逸閣

大埔仁興街23-25號觀南樓

尖沙咀金巴利街16號

元朗阜財街14號宏豐大廈

馬鞍山恆安邨恆江樓

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記者：陳正怡