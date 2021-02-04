【新冠肺炎】今日新增22宗確診　19宗本地個案包括10宗源頭不明

本地新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，包括1宗三跑工程群組個案和1宗在昨晚被列入「受限區域」屯門豐景園發現的個案，累計共10,553宗病例。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者，交代最新疫情。

政府連續4日「突襲式」封鎖多區或樓宇，進行強調檢測行動，居民須「禁足」至行動完成，有關成效被質疑。當局指，不可以單一手法去評估控制疫情的成效，政府盡量用不同方法去擴大測試網絡。詳情即看：【下一頁】

最新防疫措施（即日至2月17日）：

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徐德義指，本港第四波疫情一直反覆，過去兩星期錄得685宗病例，當中源頭不明個案有253宗，佔37%；無病徵個案佔224宗，佔33%，顯示社區仍有隱性傳播鏈。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名服務員確診，早前亦有一名外判職員亦確診，故有關酒店需強制檢測。詳情即看：【下一頁】

歐家榮指，機場三跑群組新增一宗確診個案，涉及一名早前確診工友的親友，於1月27日發燒；至今機場三跑群組已有22宗確診個案，包括14名工友及8名緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

庾慧玲表示，醫管局在過去24小時再多一名病人離世；現在有630名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中26人危殆。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜