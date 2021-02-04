【媽媽噩夢】6歲女兒頭髮纏150個黏貼球　媽媽崩潰花20小時出盡「髮」寶急救

▲ 美國一名6歲女童的頭髮纏滿150個黏貼球，其母花20小時才能解決。

益智玩具「黏貼球」隨時成為令媽媽們頭痛的玩意。美國一名媽媽早前在社交媒體分享，6歲女兒的頭髮意外纏滿150個黏貼球，她看到後當場崩潰，更花了足足20小時，出盡辦法才能急救女兒的頭髮，最終不必剪去她的長髮。

龍鳳胎在家玩出禍

據美國《霍士新聞》報道，美國賓夕凡尼亞州的媽媽Lisa Hoelzle與丈夫育有一對6歲的龍鳳胎。她於1月11日在facebook發帖，表示事發的星期五兩個貪玩的孩子在家嬉鬧，兒子Noah將整箱黏貼球倒在女兒Abigail的頭上，他隨即向媽媽求救。

▲ Abigail的頭髮纏著大約150個黏貼球。（Lisa facebook圖片）

Lisa指家中的黏貼球已買了幾年，但他們很少玩。當她看到女兒的頭髮纏滿黏貼球後，當場崩潰得要暈倒，面對現實時才發現Abigail的頭髮纏著大約150個黏貼球。她嘗試逐一將如魔術貼般連接在一起的黏貼球解開，可是︰

我花了大約3小時，才解開15個黏貼球。

20小時恐怖經歷

當Lisa的丈夫回家後在網上搜尋解決辦法，於是他嘗試用護髮素和植物油，可是進展緩慢，更令頭髮一團糟，只多解開了10個黏貼球。當時已是凌晨1時，Abigail累極靠在媽媽身上睡著了。為免女兒的頭髮更混亂，Lisa基本上整晚沒睡。

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因為黏貼球纏得頭髮太深，Lisa一度考慮要把女兒的長髮剪掉，卻擔心傷害女兒弱小的心靈，她還是盡努力挽救。直至翌日星期六，Lisa的朋友建議她用礦物油和順髮梳，最終解開所有黏貼球，整個過程共花了20小時。她寫道︰

我的手指腫了，但是值得。我仍然不敢相信我們經歷了這種糟糕的情況！

她又感嘆，「這是我的2021年嗎？」道盡了媽媽的崩潰心情。

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責任編輯：王明芳