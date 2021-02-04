【新冠肺炎】公立醫院過去24小時再多1名病人去世　目前26人危殆

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本地新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增22宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，包括1宗三跑工程群組個案，累計共10,553宗病例。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得34宗呈報個案，過去24小時有51名病人出院，過去24小時再多一名病人離世，至今共有9,683人康復；現在有630名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中26人危殆、 26人嚴重、578人情況穩定。

現時醫管局正在使用1,231張隔離病床，佔用率58.9%；而負壓病房則有672間正在使用，使用率69.6%。

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記者：陳麗娜