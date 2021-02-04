涉寓所藏30枚土製煙霧彈等物品　24歲司機承認管有炸藥等罪囚38個月

▲ 司機涉於住所藏有煙霧彈等物品，今於區域法院被判監38個月。(經濟日報資料圖片)

24歲起重機司機涉於2019年8月，在天水圍家中藏有30枚土製煙霧彈及汽油彈材料，他早前承認1項管有炸藥及1項管有物品意圖摧毀財產罪，今（4日）於區域法院被判監3年2個月。法官指案發時香港發生大型示威，涉案物品一旦帶到街上使用，會加劇社會動盪，而兩種物品結合使用會造成更大破壞，判刑須起阻嚇作用。

被告盧俊希（24歲）早前承認1項管有炸藥及1項管有物品意圖摧毀財產罪。

辯方今續求情指，心理報告指被告重犯機會低，毋須進一步心理治療，而被告犯案前有穩定職業，沒有暴力傾向，亦未曾使用暴力解決問題，被告犯案屬單一事件，希望法官輕判。

法官判刑時指，案發時香港出現大型示威事件，有人在示威中使用暴力及投擲汽油彈，本案被告雖然是在家中被搜出涉案物品，但若有關物品帶到街上使用，會加劇社會動盪，因此成加刑因素。

法官續指被告家中被搜出的物品包括了煙霧彈及汽油彈的材料，兩者相結合可造成更大破壞，法官指判刑須起阻嚇作用，最終判被告監禁38個月。

案情指，2019年8月1日下午近5時，警員在天水圍巴士站截停被告。警員及後到被告家中搜查，在廚房內發現1本寫有化學方程式的筆記簿、30個煙霧彈及27個未製成品；被告的睡床附近另被發現19支啤酒樽 、10樽火機燃料、5支酒精、3包鎂粉、3包硝酸鉀等。

被告在錄影會面中，警誡下承認廚房的物料屬他所有，筆記本上的化學方程式亦是由他所寫。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌