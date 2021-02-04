13歲巴基斯坦籍女童疑遭父兄性侵高院開審　控方指事主遭性侵後擬輕生

▲ 16歲巴基斯坦女童擬遭父兄性侵，父兄否認強姦及非禮等罪，今於高等法院開審。(經濟日報資料圖片)

16歲巴基斯坦裔少女自13歲起，先後遭父親及兄長多次在家中性侵，涉案父親及兄長今（4日）否認強姦及非禮等罪，於高等法院受審。控方於開案陳詞中指，事主遭兄長強姦後，一度打算走上天台跳樓，惟天台屬他人而無法進入天台。

涉案首被告為現年18歲的兄長，次被告為現年40歲的父親。兄長被控強姦、未經同意下作出肛交及非禮3項控罪，而父親則被控兩項非禮罪。

控方今於開案陳詞中指，本案涉及少女長時間遭父親及兄長性侵，涉案事主今年16歲，正就讀中五。首項控罪於2017年7月1日至8月31日期間發生時，事主年僅13歲，當日事主與父親單獨在家，事主在客廳看電視期間，父親突然上前撫摸她的全身，事主嘗試推開父親不果。

父親於2018年3至4月期間涉再次非禮事主，期間更將手指插進事主的私處。事後父母二人爭執期間，事主曾在父親面前向母親說出遭父親非禮一事，父親最終承認曾非禮事主，並於此後再沒有性侵事主。

而兄長則涉於2018年2月28日至8月31日期間某日，當事主在家中碌架床上層睡覺期間，她突然感覺一些熱和濕的東西，兄長將他的下體放進其私處，而且沒有使用安全套。兄長又涉大力觸摸其胸部，事主感到痛楚。事後，事主欲走上天台跳樓，但卻因天台屬於他人而無法進入天台。

兄長其後再涉於2019年2月1日至3月8日期間某日，於凌晨時份爬上事主的床上，與事主進行肛交。兄長其後於事主16歲生日當天，乘家中只有他們兩人，而脫去事主的褲子，並非禮事主的臀部，兄長在事主喝罵下才停手。

事件最終經社工報警揭發，事主被送往醫院作檢查，被發現其私處有穿插性傷口，反映曾發生性行為。而事主的肛門則沒有傷口，但醫生指肛交可以在不留下任何損傷的情況下發生。

雙方同意案情中則指出，事主於2019年3月11日被送到警署進行錄影會面，翌日父親曾前往警署報案，指妻子及女兒失蹤，警方隨即以非禮罪名拘捕父親，父親於警誡下否認犯案。警方其後再於事主寓所內拘捕其兄長，兄長於警誡下同樣否認犯案。案件明（5日）續審。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝