【食用安全】10人食黃埔外賣盆菜疑食物中毒腹痛發燒　食安中心教盆菜5大食安貼士

▲ 食安中心教進食盆菜5大安全貼士。

新春將至，不少人會在家中享用盆菜，但食盆菜其實要小心，日前衞生署公布，有10人在家進食外賣盆菜後疑似食物中毒。食安中心就提供正確儲存、加熱及進食盆菜的貼士，下次食盆菜時切記留意！

本月1日，衞生署公布8男2女，年齡介乎33至60歲，1月29日在家中進食黃埔天地「中華小廚」的新春盆菜及炸子雞外賣後，約12至30小時後出現腹痛、腹瀉和發燒等病徵，懷疑食物中毒。其中7人向私家醫生求醫，1人求醫廣華醫院急症室後出院，全部病人情況穩定。

食物安全中心提醒，食用盆菜應留意以下數點：

向可靠及持牌嘅商戶購買盆菜；

熱的盆菜，應該熱存在攝氏60度以上，而冷凍盆菜，就要冷存在攝氏4度或以下；

進食盆菜之前，一定要徹底翻熱食物至中心溫度達到攝氏75度或以上，或完全煮沸；

徹底翻熱後就即刻食，要一次過進食，不要重覆翻熱食物；

進食時記得要用公羹公筷。

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而消委會亦曾表示，食物安全的危險溫度範圍為4°C至60°C，室溫正正就在這危險範圍內，細菌容易滋生，盆菜亦可能因運送時儲存的溫度不當而導致細菌繁殖。

消委會提醒，放在最上層的食物如切雞較難加熱，豆腐、枝竹等豆製品亦屬容易變壞的高危食品。如果翻熱不夠徹底，較容易會滋生沙門氏菌等細菌，而部份細菌包括金黃葡萄球菌則會產生有害毒素。

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責任編輯：羅嘉欣