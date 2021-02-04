【殺豬盤】網絡美女布「殺豬盤」逾50男中招　以「交友心理攻略」騙近2000萬元【內附攻略指引】

▲ （黃偉偉攝）

警方搗破一個本地一個詐騙集團，涉利用年青貌美女子在社交平台或交友程式結識異性，與對方建立曖昧關係後誘騙受害人參與投資計劃，騙取大筆金錢，令受害人墮入俗稱「殺豬盤」騙局，令56名男子中招，共損失近2,000萬元，其中一名受害人為61歲澳洲籍港人、食品公司東主，單一損失金額達1,200萬元。警方拘捕17人，年齡介乎23至66歲，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」。

商業罪案調查科早前發現本地一個詐騙集團，利用年青貌美女戲子於社交媒體及交友程式上結識異性，並迅速發展曖昧關係，到時機成熟時會說服受害人於香港一間投資公司開立戶口投資倫敦金、銀或虛擬貨幣，當受害人將錢存入戶口後就永不能取回，亦即俗語所謂的「殺豬盤」。

集團另一犯案手法，騙徒會假扮銀行職員進行電話「cold call」推銷，以低息貸款作招睞，騙徒會誘使受害人開立投資戶口，訛稱可提高貸款額，要求受害人存入相當於貸款1成金額作擔保金，當受害人存入款項後，騙徒就會去如黃鶴，受害人不但未能申請到貸款，更不能取回擔保金。

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警方經過多個月調查後，於昨日（3日）及今日（4日）採取代號「達標者」反詐騙行動，行動中拘捕1名集團主腦，兩名公司負責人骨幹成員，4名專門誘騙受害人的女子及10個處理贓款戶口持有人，共拘捕17人，涉12男5女，年齡介乎23至66歲，被捕人涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」被捕。行動仍然持續，不排除會再有拘捕行動。

行動中，警方搜查詐騙集團總部，檢獲一批電腦、手機、銀行記錄、公司文件等，同時亦發現一份網上交友心理攻略，相信是用來協助女士在交友網站上尋找獵物。警方亦於4名女子家中檢獲一批名貴手袋及名貴手錶，相信部分為犯罪得益，部分用作炫富用途，亦凍結集團330萬港元。

警方指，詐騙集團共涉及10宗投資騙案，涉款1600萬元，以及45宗低息貸款騙案，涉款330萬元。案中有56名受害人，除港人外亦有1名澳洲籍港人、1名南韓男子及1名新加坡藉男子，損失接近2,000萬元。

商業罪案調查科（情報及支援組）警司陳偉基相信，已瓦解一個活躍本地詐騙集團，警方提醒市民在網上交友當發展到「講金變講心」便需要額外小心，亦不要輕易相信低息貸款，如懷疑受騙應盡快與家人商量或報警求助，若懷疑受騙，可致電警方防騙熱線18222。

網上交友心理攻略

1. 踢料（確認是否有購物力）

2. 開始投其所好，搵話題傾（佢中意傾咩就傾咩）

3. 定位角色（哥哥、同學、寶貝）

4. 女仔可以任性，可發下脾氣

5. 假希望（放假嚟搵你玩）

6. 傾夢想、目標（建立良好印象：要畀個客知你自己係一好有目標、夢想嘅人）（亦了解個客目標，分析是否有投資需求去完成目標，如沒有…引導佢）

7. 傾心事（人人有壓力，嘗試安慰佢、幫助佢、獲取好感）

8. 多發買嘢相、禮物相（建立有錢形象）

9. 分析個客係哪類型（白手起家 / 富二代 / 上班族） 從中分析性格比較容易入位

10. 多啲讚美，男人一定鍾意被人讚

11. 秒回為主，有熱誠同個客傾，佢一定感受到

12. 多分享自己生活細節，畀佢知你做緊咩（好容易引導各工作投資話題）

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記者：黃傑偉