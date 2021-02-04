【新冠肺炎】毒后南韓返國隔離後發病　外出播毒接觸1.2萬人被斥1人毀1城

▲ 一名婦人從南韓返國隔離後發病，被斥1人毀1城。

內地新冠肺炎疫情持續，遼寧瀋陽爆發群體感染個案，一名67歲女子去年11月底從南韓回瀋陽，隔離14日後外出，數日內已接觸1.2萬人，其後確診感染新冠肺炎，瀋陽逾9萬人需進行管控。其中，27宗確診個案與該女子有關，她被斥「1人毀1城」，日前官方證實其病逝消息。

綜合內地媒體報道，該名67歲女子「尹老太」去年11月29日從南韓回到瀋陽後，按規定集中隔離14天，期間病毒檢測呈陰性。完成集中隔離後，她返回家中，翌日開始外出走訪多個地方，恢復正常生活有指她7日內去過商場、水果店、其他小區，曾乘坐的士、地鐵及醫院，並出現發燒症狀。

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澎湃新聞指，尹老太於12月23日證實染疫，成為瀋陽疫情的「一號病例」，入院接受治療，屬於危重型病例。1月12日開始，尹老太接受多次病毒檢測亦呈陰性，但最終因腹膜炎及膿毒性休克，於1月30日去世。

尹老太的事件備受爭議，有人指集中隔離14日後，應進行7天居家隔離，但她沒履行規定，並隱瞞行蹤。另一方面，有網友繪製其外出路線圖。面對指責，尹老太的兒子曾發信回應，並問「我母親錯在哪裡？」

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兒子表示，按規定集中隔離14天後，他們曾問賓館的疾控人員是否需要繼續居家隔離，但對方回覆，可以自由活動，若有人提出異議，出示解除隔離證明及核酸檢測陰性證明就可以，故尹老太於12月13日回家。至於去了5家醫院的問題，他表示母親以為感冒，故去了診所，因沒好轉，故轉去醫院，又解釋曾陪外甥女去看急症。

兒子又稱：

我母親就是六十七歲的普通老人，身體不適本能反應就是去醫院就醫，得甚麼病那是醫生的責任。我母親就醫其間不論是小醫院秀水診所到大醫院瀋陽四院都沒有採取必要的防疫措施，看診醫生都未曾懷疑過我母親是新冠病毒感染。有網友責罵我母親明知感染故意傳染他人，何其冤枉？如果我母親真能做到未卜先知，就能早期得到正確治療，她怎麼可能失去寶貴的生命？

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責任編輯：羅嘉欣